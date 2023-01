Thuram y el Barça crean el 'Premio Deporte y Educación' y aportan 10.000 euros a la lucha contra el racismo

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El exjugador del FC Barcelona Lilian Thuram presentó este miércoles junto a la directora general de la Fundació FC Barcelona, Marta Segú, el 'Premio Deporte y Educación' contra el Racismo, pensado para estudiantes universitarios que puedan aportar nuevas ideas a la lucha contra el racismo y dotado con un total de 10.000 euros.

Este galardón, dirigido a estudiantes universitarios, ha sido creado conjuntamente por la Fundación Thuram y la Fundació FC Barcelona, dos entidades que colaboran desde hace años en el objetivo de conseguir una sociedad más tolerante e inclusiva a través del deporte.

Thuram, en un acto que tuvo lugar en el Auditori 1899 del Camp Nou, destacó la fuerza del fútbol y del deporte para dar voz a luchas de derechos sociales como la discriminación racial. "En Barcelona pude comprobar porque el Barça es más que un club, por la sensibilidad y el compromiso que el club tiene por estas cuestiones", valoró.

Respecto al 'Premio Deporte y Educación', explicó que trabajar con las universidades es "esencial" para ayudar a las personas a cambiar su forma de pensar y llegar al máximo de gente. "Por lo general, está muy mal visto que alguien denuncie la discriminación racial. Por eso son necesarias iniciativas como éstas", apuntó.

Por su parte, Marta Segú explicó que en muchos de los programas de la Fundació en todo el mundo se viven situaciones de discriminación racial e intolerancia, y destacó la colaboración de hace años entre la Fundació FC Barcelona y la Fundación Thuram para combatir estas situaciones.

El Premio pretende ser una plataforma "para que desde el mundo universitario se presenten ideas innovadoras, metodologías y trabajos prácticos que sirvan para luchar y acabar con el estigma del racismo".

El objetivo del premio es contribuir al deporte y la educación como herramientas contra el racismo y la inclusión desde los ámbitos universitarios y sociales de Catalunya. Específicamente, esta iniciativa quiere impulsar la participación y el liderazgo de las personas que estudian en universidades catalanas, futuros profesionales y líderes en materia de deporte y educación contra el racismo y para una sociedad más igualitaria e inclusiva.

Los premios serán concedidos a estudiantes que realicen su Trabajo de Final de Grado (TFG) sobre la temática de la educación y/o el deporte como herramienta contra el racismo. La dotación será de 5.000 euros para el primer premio, de 3.000 euros para el segundo y de 2.000 euros para el tercero. Un total de 10.000 euros de dotación.

THURAM PRESENTA 'EL PENSAMIENTO BLANCO'

Lilian Thuram presentó, además, su libro 'El Pensamiento Blanco' editado por Planeta, en el que aborda la historia del pensamiento dominante, el pensamiento blanco, su origen y funcionamiento, cómo está anclado en la sociedad y cómo sólo su cuestionamiento permitirá avanzar para cambiar la sociedad en la que vivimos.

"Durante mucho tiempo analicé el racismo desde la visión de un niño. Me 'volví negro' a los 9 años, cuando al llegar a París (desde las Antillas) me insultaban por ser negro y yo pensaba; 'yo no soy negro, soy Lilian'. Mi madre me dijo que la gente era racista y que no iba a cambiar. Era un mal endémico", lamentó Thuram.

Analizando lo pasado, pensó que hacía falta cambiar la mentalidad. "Pensar en qué edad esos niños se volvieron blancos, o superiores. ¿Qué quiere decir ser blanco? ¿De dónde viene? Viene de la racialización del mundo, una idea que viene de siglos atrás, y que sitúa a la raza blanca como la superior. Las personas de raza blanca raramente han experimentado qué es ser blanco", argumentó.

En el libro, el que fuera uno de los mejores centrales de la historia del fútbol francés hace un paralelismo entre el sexismo y el racismo. "Los hombres somos educados como hombres, y las mujeres como mujeres. Y ello empieza en el colegio. Como cuando un niño le dice a una niña que no puede jugar a fútbol. Mi idea en el libro es cuestionar ese pensamiento, también en el racismo. Y todavía hoy es difícil hablar de racismo o sexismo", reconoció.

"Si queremos luchar contra el racismo hay que entender la historia y entender que formamos parte de una manera de pensar. Cada uno de nosotros, de manera cultural, estamos ligados a pensar de una manera determinada. Es muy importante que la gente entienda que se necesita comprender la historia del racismo para entender que cada uno tiene prejuicios. No hace falta pensar que un racista es alguien muy peligroso, no. Todos tenemos que cambiar y tener el coraje para cambiar el pensamiento racista", pidió.

Puso un ejemplo de cómo luchar contra el racismo. "Cuando llegué a Barcelona vi la estatua de Colón. Desde que soy niño, me enseñaron que Colón descubrió América y siempre me interesó. Pero allí donde voy y pregunto a los niños por él, me dicen que es el descubridor de América. Y les digo a esos niños que los niños que estaban allí en la playa cuando llegó Colón no pensarían en que él les descubrió. Ellos ya estaban y existían. La colonización es un sistema económico y se construye un discurso para legitimar su existencia y su violencia", explicó.

También valoró lo mucho que aprendió del FC Barcelona, y comprobó que en realidad es como dice su lema: 'Més que un club'. "Después está el 'més que un club', algo que me marcó y comprobé desde dentro que de verdad eso es así. El deporte es más que el deporte en sí, hay potencial y sobre todo en el fútbol. El presidente Laporta, en su momento, me apoyó para fundar mi fundación", relató.

"Hay menos racismo en el fútbol que en la sociedad. En el vestuario, cada uno tiene sus prejuicios según su educación, pero evolucionan porque convives con las personas y las conoces, y los prejuicios iniciales caen. En el vestuario ves que hay otros perjuicios que perduran, y es interesante", matizó.