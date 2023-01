Valverde: "Estas oportunidades en la Copa hay que cogerlas"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

"Aquí hay mucha ilusión por la Copa. Imagino que para ellos también, el año pasado llegaron a la final. Para nosotros, supuso no llegar y ahora tenemos otra oportunidad. Sabemos lo que cuesta llegar aquí y las oportunidades así hay que cogerlas", aseguró en rueda de prensa.

Para Valverde, este partido es "el más importante" del momento porque es "definitivo" a nivel de avanzar en la Copa. "Es un partido en el que se repite la semifinal del año pasado, solo vale la victoria y ahí tiene el atractivo. El premio, llegar a una semifinal, es muy grande y nos la tenemos que jugar los dos equipos", aseguró.

Y no cree que les vaya a costar cambiar de chip respecto a LaLiga Santander. "La semana pasada no nos costó mucho cambiar y ganamos. Estamos bien en la Copa, tenemos ilusión en la Copa y tenemos que jugar mañana y no pensamos en otro partido", comentó en referencia al duelo copero ante el RCD Espanyol (victoria 1-0).

"Espero al Athletic que estamos viendo cada día. Con ese vamos bien. Tenemos que acertar en algunas cuestiones pero, por lo demás, estoy encantado con el equipo y con las cosas que hace. Supongo que el Valencia querrá mantener las cosas que hacen bien, se atreven a jugar y quieren llevar la iniciativa. Llevan una línea regular", comentó sobre cómo llegan ambos.

Para Valverde, el Valencia intenta llevar la iniciativa con la pelota y, en eso, cree que "no engaña". "Es verdad que se han puesto varias veces por delante. Tenemos cada uno una personalidad definida. El partido de aquí fue abierto, nos costó mucho y nos hicieron ocasiones de gol. Será un partido parecido, tenemos que tenerles en cuenta por lo que hacen", recalcó.

Sí dio importancia al hecho de jugar en Mestalla, fruto del sorteo puro de la ronda. "Jugar en casa es una ventaja importante, no nos vamos a engañar. Cuando es una eliminatoria a un partido jugar ante tu público te da mucho. Para ellos es ventaja y para nosotros una desventaja. Pero para ambos solo vale la victoria", matizó.

Por otro lado, se mostró tranquilo respecto al mercado de invierno y los rumores de salida de Nico Williams, Iñigo Martínez, Unai Vencedor o Asier Villalibre. "No me preocupa. En enero, cuando hay mercado, siempre ocurren estas cosas. Pero no nos pasa solo a nosotros. Siempre hay rumores, movimientos... Esas cosas están en el paisaje y no nos mueve hacia ningún lado", se sinceró.