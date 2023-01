VÍDEO: Simeone: "¿Vinicius? El Madrid tiene un montón de herramientas para competir"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este miércoles que, al margen del brasileño Vinicius júnior, el Real Madrid tiene "un montón de herramientas para competir", la víspera del derbi contra el conjunto blanco, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y que se disputa este jueves (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu.

"¿Vinicius? Nosotros pensamos en el Madrid como equipo, entendemos que tiene un montón de herramientas para competir y nosotros tenemos que llevar el partido donde estemos más cómodos para hacerles daño. Tiene futbolistas importantes y destacar a uno se queda corto", comentó en rueda de prensa.

Diego Pablo Simeone recalcó que el Real Madrid es "un equipo competitivo" y al que van a afrontar poniendo "ilusión", "fuerza" y "ganas" para hacer un "partido importante". "La única realidad está en el juego y en el partido, en cómo entremos nosotros o ellos. Al equipo lo vengo viendo mejor desde que volvimos del posMundial, con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien", añadió.

En este sentido, el 'Cholo' Simeone dijo que ve a su plantilla "comprometida" y con mucho "entusiasmo". "Vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno y un entrenador al que admiro muchísimo, con lo que representa el Madrid en su campo", advirtió de la condición local del equipo de Carlo Ancelotti.

Acerca de su relación con el técnico rival, Simeone señaló que se respetan como compañeros de profesión y no la calificó de 'extraordinaria'. "Los títulos de 'extraordinario' me parecen excesivos. Lo único que puedo hablar de la relación con Carlo que es solo de entrenadores. No tengo la oportunidad de juntarme con él, aunque me gustaría porque es una persona inteligente, de la que aprender y es muy capaz. Tengo una buena relación y me parece una muy buena persona", calificó.

Para él, la importancia de la Copa es la misma para ambos equipos. "Es una eliminatoria y nos jugamos los dos la misma situación. Me ocupa que podamos hacer el partido que vamos a preparar. El fútbol son 90 minutos y en 90 minutos siempre contamos con que pueden pasar muchas cosas", indicó.

En el caso de que el derbi llegue a la prórroga y se decida la clasificación para las semifinales de la Copa en la tanda de penaltis, destacó que ésta es una "situación del juego" en el que la "personalidad influye muchísimo".

