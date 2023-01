David Afkham defiende que su reelección al frente de la OCNE ha sido "transparente" y dice que es su "familia musical"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Mi compromiso con la OCNE es total, por eso acepté la renovación y, de igual modo, ayudaré a llevar a cabo una transición lo más sana posible en el momento en el que me lo planteen", ha admitido Afkham en una entrevista con Europa Press, preguntado acerca de si le gustaría seguir al frente de la Orquesta cuando termine su contrato (septiembre 2026).

El director ha indicado que el proceso de selección ha sido "transparente" aunque ha aclarado que no ha formado para de él, por lo que no es la persona "adecuada" para hablar sobre ello. "Solo he estado implicado en las conversaciones sobre el futuro de la orquesta en el momento en que me plantearon la renovación desde la dirección del INAEM, por lo que no puedo decir nada sobre lo que se habló anteriormente", ha afirmado.

El pasado 10 de enero, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) hacía oficial la renovación de Afkham, que finalizaba su contrato el 31 de agosto de 2024. Una noticia que generó revuelo por la "molestia" de algunos miembros de la Orquesta con la decisión.

"Lo he seguido con cierta sorpresa, ya que en algunas ocasiones me ha dado la sensación de que la información que se ha publicado no era completa o, en cierto modo, era imprecisa", ha señalado.

La ampliación de su vinculación con la OCNE le permitirá desarrollar los proyectos que tenía sobre la mesa y que se quedaron paralizados durante la pandemia. Por ello, ha tildado la prolongación de "oportunidad excelente" para seguir desarrollando la calidad artística de la orquesta, "que ya es altísima". "No puedo estar más orgulloso", ha subrayado.

Entre los proyectos que baraja, ha destacado la Academia Orquestal, un proyecto que, como ha detallado, busca crear programa educativo de máxima excelencia para formar a jóvenes músicos.

También contempla llevar a cabo una plataforma digital para llevar los conciertos de la OCNE a todo el mundo, "al estilo del Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín". "Son dos proyectos muy ambiciosos con los que estoy muy ilusionado y creo que van a elevar a la orquesta a otro nivel", ha reafirmado.

Además, los músicos seguirán realizando giras nacionales e internacionales y ha indicado que ya se han fijado alguna fechas para ello. "Somos la orquesta del Estado y una de nuestras máximas responsabilidades es llegar a todo el territorio español. Por esto mismo, también tenemos el deber de representar la cultura de España en el exterior. De hecho, ya tenemos fijadas algunas fechas para visitar otros países y mostrar el talento de nuestros músicos", ha sentenciado.