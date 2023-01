El PP pide al Gobierno que convoque la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista tras el ataque de Algeciras

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha quejado este jueves de que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no haya informado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras el ataque violento en Algeciras (Cádiz) y ha solicitado que se convoque la Comisión de Seguimiento el Pacto Antiyihadista.

Gamarra ha realizado esta petición un día después de ese ataque a dos iglesias de Algeciras. El detenido por asesinar con un machete a un sacristán y dejar varios heridos tenía orden de expulsión desde junio, aunque no constan antecedentes penales ni por delitos de terrorismo, ni en España ni otros países aliados, según fuentes del Ministerio del Interior.

La 'numero dos' de Feijóo ha abierto su comparecencia en la sede del PP condenando lo ocurrido y ha subrayado que el PP se suma al dolor de la familia después de que el sacristán Diego Valencia haya sido "asesinado brutalmente". También ha trasladado su deseo de pronta recuperación a los cuatro heridos.

Gamarra se ha quejado de que no haya existido "ninguna sola comunicación" con el presidente de su partido cuando se trata de cuestiones en las que, a su juicio, la comunicación con la oposición es "fundamental".

"Sería conveniente no solo esa comunicación de Sánchez y Feijóo para trasladar la información al líder de la oposición, sino que también sería interesante e importante que se convocara la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista", ha asegurado Gamarra.

La dirigente del PP ha señalado que es el momento de celebrar esa reunión, máxime cuando, según ha dicho, "no se ha producido durante todo el Gobierno de Pedro Sánchez", quien "ya lleva casi cinco años" en Moncloa.

En cuanto a si el PP cree que es un atentado yihadista lo ocurrido en Algeciras, la también portavoz del Grupo Popular ha recalcado que "el problema es que no tienen información sobre ese ataque" y por eso ha defendido esa reunión de la Comisión de Seguimiento, que es uno de los "cauces" para intercambiar información que se dieron PP y PSOE en 2015 y que "no funciona desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno".

A su entender, quién debe ponerse en contacto con la oposición es "quien tiene la información" y la "responsabilidad" de hacerlo. A su entender, si Feijóo fuera presidente del Gobierno "hubiera estado puntualmente informado" Pedro Sánchez como jefe de la oposición porque esos canales no son "un peligro" y "para ser utilizados" sino que forma parte de la "calidad democrática".

"TODOS DEBEMOS SER RESPONSABLES"

Sobre las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal llamando a no caer en demagogias y no identificar el terrorismo con ninguna religión ni fe, Gamarra ha asegurado que está de acuerdo con esas palabras porque no se debe hacer "ningún llamamiento que pueda alentar algo que sea negativo para la sociedad española". "Todos debemos ser responsables en ese sentido", ha apostillado.

Ante las palabras de Santiago Abascal (Vox) asegurado, ante el ataque, que "unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre", añadiendo que no pueden "tolerar que el islamismo avance", Gamarra ha afirmado que el PP "no va a estigmatizar a ningún colectivo por lo que haya uno de sus integrantes".

"Ése no es el camino sino combatir con toda la dureza a aquellos que cometen estos actos y que son integristas pero respetando a aquellos que no lo son, que forman parte de nuestra sociedad", ha declarado la dirigente 'popular'.

COMUNICACIÓN FRECUENTE ENTRE PRESIDENTE Y JEFE DE OPOSICIÓN

La 'número dos' de Feijóo ha denunciado además que tampoco haya existido ninguna comunicación en relación con el envío de tanques Leopard a Ucrania y ha solicitado de nuevo la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Esta no es la manera de funcionar una democracia sino que tiene que existir comunicación de los aspectos sensibles", ha aseverado, para lamentar que en este tema de "máxima actualidad y relevancia" no se haya informado "absolutamente nada" al líder del primer partido de la oposición.

En este punto, ha señalado que una de las 60 medidas del plan de calidad institucional que ha presentado Feijóo incluye una propuesta para recuperar esa comunicación institucional entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición si llega a Moncloa. "Es necesario que esa información esté institucionalidad y sea frecuente", ha declarado.

En concreto, ha explicado que el PP pide que ese intercambio de información entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición --a quién informará al menos una vez durante cada periodo de sesiones-- se produzca en los siguientes temas: las cumbres internacionales, decisiones "sustanciales" de política exterior y defensa, el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Gamarra se ha quejado de nuevo de no haya existido "ninguna comunicación" ni por parte del presidente del Gobierno ni de los Ministerios con el PP para hablar del ataque a Algeciras o el envío de tanques Leopard. "Ni en el marco parlamentario ni en otros ámbitos y esta no es la manera de funcionar de una democracia", ha denunciado.