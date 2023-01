Guardiola: "Estoy seguro de que si yo me hubiera ido del City, Arteta estaría aquí y sería el mejor"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Estoy bastante seguro de que si yo me hubiera ido del City, él estaría aquí y sería el mejor, absolutamente. Pero le amplié el contrato, lo siento, y no esperó. No soy de los que dicen 'no, tienes que quedarte conmigo'. Todo el mundo tiene sueños. Pensamos que si un equipo le ofrecía la oportunidad, se iría", señaló el técnico en rueda de prensa.

"Sé que se fue a su club, al equipo con el que sueña. Es aficionado, porque jugó allí, fue capitán. Le encanta el club. Como yo, si estoy entrenando como asistente y el Barcelona me llama, iré. Es mi club", aseguró.

Arteta pasó tres años como segundo entrenador de Guardiola en el Manchester City antes de marcharse a Londres para dirigir a los 'Gunner'. Desde entonces el técnico español ha pasado por momentos difíciles tras un mal arranque de la temporada pasada, aunque ahora ha revertido la situación por completo.

"Dije todos mis comentarios sobre Mikel cuando estaba aquí y en las primeras temporadas. Tenía la sensación, lo sabíamos cuando estaba aquí, sobre su capacidad para el City. Es el mayor cumplido también para el Arsenal, para la jerarquía, el director deportivo, el club, por respaldarle en los malos momentos y confiar en él", expresó.

Por último, Guardiola elogió a su compatriota antes de que ambos se vean las caras en el partido correspondiente a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra este viernes. "No sé la parte que me toca de él, pero su influencia en mí fue grande, enorme, muy importante para convertirme en mejor entrenador", concluyó.