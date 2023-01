IPN Expo Profesiográfica 2023: te ayudará a elegir tu carrera profesional

Vas a concluir el bachillerato y aún no has elegido tu carrera, la Expo Profesiográfica Nivel Superior 2023 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) puede ayudarte a elegir la mejor opción en los 69 programas académicos en la modalidad escolarizada, 8 en la modalidad no escolarizada y dos en modalidad mixta que se ofrecen en 32 unidades académicas del Instituto.

Esta Expo Profesiográfica se lleva a cabo cada año, cuenta con el Simulador de Examen de Admisión que contienen las mismas áreas de conocimiento que el examen de admisión. Además, tendrás acceso a conferencias, test de orientación vocacional y podráa realizar una prueba diagnostica para conocer tu dominio del idioma inglés.

La Expo Profesiográfica se realiza en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodete” del IPN en Zacatenco, del 26 de enero al 6 de febrero de 2023, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

En el Politécnico puedes elegir la mejor opción en los 69 programas académicos en la modalidad escolarizada, 8 en la modalidad no escolarizada y dos en modalidad mixta. (Foto: Alejandro Granados)

Durante el recorrido los estudiantes podrán visitar los 42 estands donde recibirán información de cada uno de los programas académicos, estand de emprendedurismo, cómo obtener una beca, toda la actividad científica y posgrados y las ctividades culturales y deportartivas que ofrece el IPN.

Mauricio Igor Zaranda, secretario Académico del IPN, explicó que las carreras con mayor demanda en el Instituto son: medicina, odontología, psicología. Aunque el hit del Politécnico son las ingenierías: Biónica, Telemática, Mecatrónica, Biomédica, que son carreras de vanguardia. Recientemente, el IPN ha creado nuevas carreras: Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, dado el contexto internacional que tienen en estas carreras.

En entrevista con Publimetro, el secretario académico del IPN recomendó a los jóvenes tomen el test Vocacional, el cual les permitirá determinar cuáles son sus habilidades, sus vocaciones para acercarse algunos de los estands de las unidades académicas para obtener la información necesaria.

¿Qué es el Simulador de Examen?

Expo Profesiográfica Nivel Superior 2023 podrás ingresar al Simulador de Examen de Admisión, es un ejercicio, a través de una tablet, que representa una simulación del Examen de Admisión del IPN, tiene las mismas áreas de conocimiento que el examen final, el cual consta de 80 reactivos (160 reactivos contiene el examen de admisión) que están distribuidas por áreas de conocimiento: ingenierías y ciencias fisico matemáticas, ciencias medico-biologicas, ciencias sociales y admisnitrativas, así como estudios interdisciplinarios.

El simulador de examen les permite visualizar en qué reactivos estuvieron mal, entonces los jóvenes tendrían que reforzar más sus conocimientos para poder presentar un Examen de Admisión competente.

IPN Simulador de Examen te permitirá conocer tu nivel de conocimiento. (Foto: Alejandro Granados)

Si tú acudes a la Expo Profesiográfica se te estará entregando los “pases de abordar” (que consiste su usuario y contraseña) para acceder a su Simulador de Examen desde tú casas, que son tres QR que podrán habilitar a partir del 30 de enero, con lo cual los aspirantes podrán realizar todas las veces que quieran tres versiones del examen.

La convocatoria del Examen de Admisión a nivel Superior para el IPN es aprobada por el Consejo General Consultivo del Instituto, el cual se reunirá el próximo martes y después dar a conocer la fecha, espacios, lugares de registros y todo el mecanismo a través de los cuales los estudiantes puedan acceder al IPN, presentando y aprobando el examen de admisión, el cual será totalmente en línea.

En 2022, el Politécnico oferto entre 28 mil y 30 mil lugares, el costo del examen fue de $450.00 pesos. La expectativa para este 2023 será la misma.

IPN Expo Profesiográfica 2023 (Foto: Alejandro Granados)

También puedes leer: Universidad Autónoma de Chapingo iniciará registro de aspirantes a licenciatura y preparatoria

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo al Expo?

La entrada es completamente gratuita y para ingresar primero deberás regístrate, aquí te decimos cómo:

Deberá ingresar al siguiente link: https://expoprofesiografica.ipn.mx/

Dónde es la Expo Profesiográfica : Centro Cultura “Jaime Torres Bodet” en Zacatenco, Av. Wilfrido Massie s/n, Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero

: Centro Cultura “Jaime Torres Bodet” en Zacatenco, Av. Wilfrido Massie s/n, Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero Fecha: del 26 de enero al 6 de febrero Horario: 10:00 a 18:00 pm de lunes a viernes