López Obrador carga contra la ONU y la UE por su "silencio" ante la situación en Perú

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"La ONU, la OEA, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú? ¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea?", ha cuestionado el mandatario mexicano, arremetiendo así contra organismos internacionales por el conflicto social en la nación andina.

En este sentido, López Obrador ha exigido a dichos organismos que cesen ya su "simulación" y les ha instado a dejar de actuar "de manera falsaria". "Ya no queremos farsa", ha manifestado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa diaria.

"No ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están de adorno. Estas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones", ha aseverado López Obrador al respecto de los mencionados organismos internacionales.

De este modo, el presidente López Obrador ha denunciado el silencio de estas organizaciones respecto a Perú, mientras sí que se involucran en asuntos internos de México, como las desapariciones de personas o las muertes violentas de periodistas.

Miles de seguidores del expresidente peruano Pedro Castillo han salido a las calles de las principales ciudades del país andino para exigir la salida de la actual presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria de nuevas elecciones. Por el momento se han confirmado unas 60 muertes en el marco de dichas protestas.