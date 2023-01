Familia de María Ángela avaló hacer público el paso a paso de su desaparición

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) se comunicó con la familia de María Ángela antes de dar a conocer la investigación sobre su desaparición en el paradero de Indios Verdes, la cual concluyó en que ‘se ausentó de manera voluntaria’.

Al ser cuestionada -en rueda de prensa- sobre el caso de la menor, reportada desaparecida el pasado 19 de enero en el paradero de Indios Verdes y encontrada el pasado fin de semana en el municipio de Nezahualcóyotl, la mandataria capitalina aseguró que la Fiscalía de la ciudad hizo un buen trabajo.

En tanto, consideró que a la Fiscalía le corresponde dar información sobre la forma en que fue encontrada la menor en la colonia Las Águilas.

“Hoy ella está con su familia, no me he comunicado con el presidente municipal, lo voy a hacer, y que siga investigando para ver cómo fue todo, el momento desde que ella no está con su madre hasta que la encuentran”

— - dijo.