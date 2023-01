Portaltic.-Fairphone 2 seguirá en activo al menos un año más gracias a e/OS

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

La compañía tecnológica que desarrolla este dispositivo, conocida por fabricar dispositivos móviles sostenibles y reparables, siempre ha defendido la importancia de las actualizaciones del sistema debido a que estas ayudan a solucionar problemas que se puedan presentar en el teléfono.

Esta defensa e interés por extender la vida útil de los dispositivos la han puesto en evidencia en el teléfono móvil Fairphone 2, actualmente trabaja con Android 10, más de siete años después de su lanzamiento.

A principios de este año, Fairfone anunció que en marzo compartiría una actualización final de esta versión de Android. Una vez instalada, los usuarios podrían seguir utilizando su dispositivo con normalidad, pero esa sería la última actualización de su 'software'.

"Si hay un error que los usuarios esperan que se solucione, eso ya no sucederá", comentó entonces la responsable de IT & Software Longevity de la firma, Agnes Crepet. Con ello, aclaró que no se lanzarían más parches en caso de que se registraran vulnerabilidades.

También insistió en que "algunas aplicaciones críticas para la seguridad", como las bancarias, dejarán de funcionar por completo al no cumplir los requisitos necesarios de seguridad para iniciar sesión en el Fairphone 2.

Por lo tanto, en caso de que los usuarios decidieran seguir utilizando este dispositivo, lo harían con el riesgo de ser víctimas de campañas maliciosas. A nivel de 'hardware', tampoco contarían con las piezas necesarias por fin de existencias.

Con el objetivo de mantener operativo el 'smartphone', eFundation ha anunciado que admitirá el sistema operativo e/OS durante, basado en Android e independiente de Google, al menos un año. "Tal vez más si los usuarios lo desean", ha matizado a través de Twitter.

Esto quiere decir que, una vez Android deje de ofrecerle sus servicios a nivel de 'software', contará con el soporte de actualizaciones oficial de e/os.