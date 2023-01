Registran la casa del atacante de dos iglesias en España

ALGECIRAS, España (AP) — La policía registró el jueves la casa del sospechoso de dos ataques a iglesias el día anterior, en los que un hombre murió y un sacerdote resultó herido de gravedad.

La policía registraba la vivienda del acusado, que aún no había sido identificado, para determinar si la motivación del ataque del miércoles por la noche era de carácter “terrorista o cualquier otra naturaleza”, indicó el Ministro español del interior, Fernando Grande-Marlaska. No había otros sospechosos y el detenido no tenía antecedentes penales, añadió.

El sospechoso aún estaba siendo interrogado y llevaba bajo orden de deportación española desde junio del año pasado, indicó el Ministerio. Grande-Marlaska acortaría una visita a Estocolmo para la cumbre de ministros de la Unión Europea para dirigirse a Algeciras, señaló el comunicado.

Algeciras es una ciudad portuaria cosmopolita y el primer punto de llegada para muchos barcos desde el Norte de África, lo que la sitúa en el centro del debate sobre la inmigración irregular en España.

El hombre asesinado en el ataque era sacristán, una persona que cuida de la iglesia, en Nuestra Señora de La Palma. Un sacerdote resultó herido antes en otra iglesia de la localidad. El Ayuntamiento de Algeciras identificó al fallecido como Diego Valencia y dijo que el sacerdote herido era Antonio Rodríguez, que estaba hospitalizado y en estado grave.

Manolo González, otro sacristán en Nuestra Señora de La Palma, dijo que trabajaba con Valencia. Cuando el agresor se subió al altar, dijo González, Valencia salió a averiguar qué ocurría. Al verse confrontado por un hombre armado con un machete, huyó fuera del edificio hasta una plaza. El agresor le persiguió y le hirió de muerte.

El jueves se veían velas y flores colocadas ante las dos pequeñas iglesias de paredes blancas, mientras los vecinos caminaban nerviosos entre vagonetas de policía estacionadas en la calle. Las banderas ondeaban a media asta en Algeciras, donde se celebró un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

___

O’Mahony informó desde Madrid.