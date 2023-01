Carlo Ancelotti: "Hay más compromiso, el banquillo nos está ayudando mucho"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó el mayor "compromiso por parte de todos" que ha logrado sacar de su equipo para reaccionar en los últimos partidos a una mala dinámica, con el pase este jueves a semifinales de la Copa del Rey como mayor demostración ante un Atlético de Madrid que plantó cara.

"Más compromiso por parte de todos. El banquillo nos está ayudando mucho, lo necesitamos en este momento de la temporada. Todos los jugadores pueden aportar, en un momento con demasiados partidos. Pusimos toda la energía posible en la segunda parte. La calidad individual ha empatado el partido, con el apoyo de nuestra afición, nos ha permitido encarrilar bien la prórroga", dijo.

El técnico italiano elogió a sus jugadores después del pase logrado en la prórroga, con un Rodrygo que hizo el tanto que forzó el tiempo extra y un Vinicius que traía un momento delicado y además fue objetivo de un acto "lamentable", con el muñeco con su camiseta que apareció colgado de un puente cerca de Valdebebas.

"Vinicius, lo de siempre. Ha preparado bien el partido, con ilusión y ganas. Ha hecho un partido muy bueno. El gol ha sido el premio. Lo que ha pasado ha sido muy lamentable. Él estaba focalizado en el partido", afirmó. "Le molestaba un poco el tendón de Aquiles. Ha hecho un gol fantástico, con su calidad, lo que es muy complicado lo hace muy sencillo", añadió sobre el autor del 1-1.

Además, Ancelotti explicó lo que pidió a los suyos al descanso, sorprendido por el cambio. "Me he enfadado mucho contra el Villarreal pero hoy no. El equipo no ha jugado bien pero siempre confío que tenemos los recursos para mejorar. Hemos cambiado un poco la posición de Luka. La segunda parte ha sido un cambio mental, pusimos mucha más energía. Los cambios han dado calidad", afirmó.

"Para mí también es difícil de entender y explicar cómo un equipo que juega tan mal la primera mitad, juega tan bien la segunda mitad. Me gusta tener jugadores en el banquillo que lo están haciendo muy bien. No es una transición (de Modric). No entro en el tema del contrato de Ceballos, el club sabe bien lo que pienso. Es un jugador que está aportando mucho", añadió.

Además, el técnico del Madrid fue preguntado por la polémica, con la queja del Atlético de que Ceballos debió ver segunda amarilla como sí lo hizo Savic ya en la prórroga. "Lo he visto muy lejos. La de Ceballos no me acuerdo y la de Savic no lo sé, me parecía una amarilla clara. El Atlético ha jugado muy bien, de manera distinta a lo normal. Ha manejado bien el balón. Es normal que después de un partido que han jugado bien, molesta perder", terminó.