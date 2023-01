Estados La formación de jazz Brad Mehldau Trio versionará nueve temas de Los Beatles en Teatros del Canal

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Encabezada por el pianista Brad Mehldau, ganador del premio Grammy en 2020 al mejor álbum de jazz instrumental, 'Finding Gabriel', Mehldau lanza su nuevo disco en solitario 'Your Mother Should Know'. El álbum recoge la actuación del pianista en septiembre de 2020 en la Philharmonie de París, ha informado Teatros de Canal en un comunicado.

Mehldau ha grabado y actuado desde principios de la década de 1990, siendo su producción más consistente a lo largo de estos años en el formato de trío. A partir de 1996, su grupo lanzó con Warner Bros una serie de cinco discos titulados 'The Art of the Trio'.

Durante ese mismo período, también lanzó una grabación de piano solo titulada 'Elegiac Cycle', y un disco llamado 'Places' que incluía canciones de piano solo y trío.

Estos trabajos, que podrían denominarse "conceptuales", los componen exclusivamente material original con temas centrales que se ciernen sobre las composiciones.

Otras grabaciones de Mehldau incluyen 'Largo', en colaboración con el músico innovador y productor Jon Brion, y 'Anything Goes', junto al bajista Larry Grenadier y el baterista Jorge Rossy.

En 2004 publicó su primer disco para el sello Nonesuch, 'Brad Mehldau Live in Tokio'. En 2005, y tras diez años en los que Jorge Rossy (batería) y Larry Grenadier (contrabajo) habían sido la formación regular del trío, el baterista Jeff Ballard ocupó el hueco de Rossy.

Con esta nueva formación (Mehldau / Grenadier / Ballard) el sello lanzó su primer álbum como trío, 'Day is Done'. Además de su trío y de sus proyectos en solitario, Mehldau ha trabajado con un gran número músicos de jazz, ha realizado grabaciones y conciertos con Pat Metheny, Charlie Haden y Lee Konitz, además de apoyar las actuaciones de Wayne Shorter, Michael Brecker, John Scofield y Charles Lloyd, entre otros.