La ex primera ministra Aminata Touré acusa al presidente de estar detrás de la retirada de su escaño

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ex primera ministra de Senegal Aminata Touré ha acusado al presidente del país, Macky Sall, de estar detrás de la decisión del Parlamento de despojarle de su escaño tras distanciarse del mandatario y anunciar que concurrirá a las presidenciales de 2024.

"Nunca escribí una carta de dimisión ni anunciado mi dimisión del Parlamento o de (la coalición gubernamental Benno Bok Yaakaar (BBY)", ha dicho en un comunicado, en el que ha apuntado a "una violación clara" de la Constitución y el reglamento de la Asamblea Nacional.

Así, ha apuntado que "es un robo ordenado por el presidente, Macky Sall, que no soporta la presencia de su antigua cabeza de lista en la Asamblea Nacional". "Por contra, Sall apoya recibir a la política más racista de Francia en el Palacio de la República", ha criticado, en referencia a la reciente visita al país de Marine Le Pen.

Touré ha adelantado que "acudirá a todas las vías judiciales nacionales e internacionales para poner fin a esta injusticia", que ha descrito como "una prueba más de los ataques del presidente contra la democracia y las generaciones de senegaleses y senegaleses que lucharon con sudor y sangre".

"Hoy, esta búsqueda de un tercer mandato (por parte de Sall) es una línea de ruptura en el país", ha alertado, antes de indicar que hay "una parte que quiere preservar sus intereses personales, aunque tenga que quemar el país, y otra que está decidida a defender la democracia, los valores de justicia social, paz, igualdad y respeto al otro".

"En este combate me dejaré hasta el último aliento si hace falta. Estoy preparada para todo porque considero que la vida no tiene sentido sin esta vacía de honor y no va en línea con las propias convicciones", ha dicho en su comunicado, publicado en su cuenta en la red social Twitter.

En esta línea, ha advertido de que "jamás hubo este nivel de odio, abuso de poder, exclusión de sensibilidades políticas a las de Sall que se quieren imponer en su búsqueda de un tercer mandato que supondría una violación de la Constitución, ancla de la República".

"Sall quiere imponernos la fuerza y nada más que la fuerza", ha dicho Touré, quien ha hecho hincapié en que "su camino a un tercer mandato es algo inaceptable desde el punto de vista jurídico y moral". "Usará todos sus medios posibles contra sus adversarios políticos", ha lamentado.

Por ello, ha recordado a las fuerzas de seguridad que "están exclusivamente al servicio del pueblo senegalés y no al servicio de objetivos criptopersonales de Sall, algo que también puede decirse a todos los organismos del Estado, principalmente la Justicia".

"Hago un llamamiento a todos los demócratas de este país (...) para una movilización masiva en torno a una plataforma nacional de defensa de la democracia para preservar los avances democráticos", ha zanjado Touré.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente tiene planes de presentarse a un tercer mandato, si bien Sall ha descartado que vaya a optar por esta vía. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad.