Míchel: "Somos capaces de ganar y necesitamos 11.000 personas de nuestro lado"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

"Somos capaces de hacer un gran partido y ganar. Necesitamos 11.000 personas a nuestro lado y todos juntos hemos de llegar a la victoria. No quiero un estadio en silencio y desde el primer minuto, nosotros, haremos que nuestra afición esté orgullosa de nosotros", aseguró en rueda de prensa.

"Vamos a jugar con 11.000 personas en el estadio, más 11 dentro del campo y 5 cambios. Es difícil ganar a tanta gente. Nuestra mejor versión hará que la afición viaje con nosotros, seguro. Haremos un gran partido y el ambiente en Montilivi será espectacular a favor del Girona", reiteró, en este sentido.

Además, quiere ver un juego distinto al que pudieron desplegar ante el Villarreal (derrota 1-0). "El encuentro contra el Villarreal no me gustó nada porque no tuvimos la pelota y nosotros así somos peor equipo. Nuestra mejor versión pasa por la presión en campo rival y ser capaces de coger la pelota", manifestó.

"El Barça también es un equipo que coge la pelota y es difícil robársela, pero es nuestra intención. Haremos un partido pensando en esta situación. De otra manera es difícil ganar el partido porque ellos hacen ocasiones de cualquier pelota que tengan. No puedes estar todo el partido en defensa, así es imposible ganar", detalló el técnico del Girona.

Y es que enfrente, no se esconde, estará un Barça al que calificó de "equipazo". "Solo ha recibido seis goles en 18 partidos. En defensa son jugadores muy fuertes, con mucha velocidad y en el uno contra uno son muy físicos. Me espero un Barça con extremos y tres centrocampistas. Pienso que saldrá así", comentó.

En cuanto a la baja por sanción de Robert Lewandowski, le restó importancia. "La mejor característica de Ansu Fati es el gol, igual que Lewandowski. Son jugadores diferentes, pero ambos tienen gol. Así que es lo mismo. Además, el Barça es un equipazo en todas las líneas. Da igual qué jugador salga", valoró.

"Es un partido especial, vosotros habéis estado a mi lado toda la semana y los jugadores también lo han notado. Es un derbi o dos clubes de la misma comunidad y para nosotros es especial. La gente siente que es un partido para demostrar que estamos aquí, en Girona. Hay motivación, energía positiva, pero no es excitación ni nada", concluyó.