Operativo en Cuauhtémoc fue por una “conducta irregular”, asegura la Contraloría General de CDMX

Después de que se realizara un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se encontraron paquetes con publicidad en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano, aseguró que este se realizó por una “conducta irregular”.

Por medio de una entrevista en el programa Por la mañana con el periodista Ciro Gómez Leyva, Serrano aseguró que el operativo se desplegó después de recibir una “denuncia ciudadana” en donde aseguraban que había “papeles impresos” en contra de Sheinbaum dentro de la Dirección General de Desarrollo Social.

FGJ-CDMX determinará si es delito electoral o administrativo

Al tratarse de material “impreso” y no de armas o droga, afirmó Juan José que este operativo se realizó por una “conducta irregular dentro de una oficina pública”, motivo por el que asistió personalmente.

El secretario de la Contraloría General de CDMX mencionó que la Fiscalía General de Justicia capitalina será quien determine el tipo de delito que se está cometiendo en contra de la jefa de Gobierno, que puede ser de tipo electoral o administrativo.

Propaganda contra Claudia Sheinbaum encontrada en la alcaldía Cuahutémoc Foto: Especial

Sandra Cuevas tuvo “una actitud totalmente irracional”

Así mismo, Serrano habló sobre el comportamiento que tuvo la alcaldesa Sandra Cuevas al momento de su llegada al operativo, quien asegura tuvo “una actitud muy agresiva y con un comportamiento muy violento”.

“Me arrinconaron y me empezaron a presionar... elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) me ayudaron a salir”, contó Juan José Serrano, asegurando que Cuevas tuvo “una actitud totalmente irracional”.