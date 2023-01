Simeone: "El Madrid volvió a ser superior en los momentos más importantes"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "contento" con el rendimiento de sus jugadores, a pesar de la derrota este jueves en la prórroga ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, al mismo tiempo que cuestionó algunas decisiones arbitrales, reconoció la superioridad del conjunto blanco de cara a gol y dejó alguna incógnita sobre su futuro.

"Decisivos son los jugadores, el Madrid volvió a ser superior en los momentos más importantes. Nosotros tuvimos alguna situación, pero cuando compiten de esta manera hay pocas cosas que reclamar al equipo. Quedamos fuera de la Champions, de la Copa del Rey y nos queda la segunda vuelta de la Liga. Después, con tranquilidad, miraremos lo que más nos conviene a todos", señaló el técnico en rueda de prensa.

"Quedamos fuera de Champions y Copa del Rey, el equipo tiene toda una segunda vuelta. Tengo una alegría enorme por estar en el Atlético desde el día que llegué y hasta el día que me vaya voy a dejar todo, entregándome al 1000 por 1000", añadió.

El argentino alabó el partido de los suyos, aunque destacó la importancia de la expulsión de Savic en el devenir del choque. "Para mí hicimos un partido muy bueno, hasta el minuto 70 con la falta de Ceballos que no recibe la segunda amarilla. Pero no sucedió y a los pocos minutos vino la expulsión de Savic. Hasta el gol de Rodrygo el equipo compitió muy bien, pero con el correr del partido se hizo difícil contrarrestar", expresó.

En este sentido, el argentino comentó la actuación arbitral y recordó algunas de las jugadas más polémicas. "Le pregunté al árbitro por Morata. A Álvaro no le cobró ninguna falta y me dijo que Álvaro muchas veces exagera sus caídas, aunque también reconoció que se comió la acción en la que tuvo que salir. Ceballos pudo ver la amarilla pero no la vio y Savic sí. Nosotros estamos mal por el resultado, pero contentos por cómo competimos", apuntó.

Por último, el 'Cholo' hizo autocrítica y agradeció el cariño de su escasa afición en el Santiago Bernabéu. "El primer responsable soy yo, pero me voy contento. Vinimos a un campo con solo 100 aficionados nuestros lleno de afición madridista y aún así competimos muy bien", concluyó.