Últimos kilómetros del maratón de Luis Felipe Guerrero al frente de la Universidad Guanajuato

En días pasados, arribaron por la mañana a un hotel del municipio de Silao de la Victoria todos los titulares de la administración central de la Universidad de Guanajuato (UG), convocados por agenda electrónica horas antes con el tema: “Reunión con equipo directivo”.

El último en llegar fue el Rector Luis Felipe acompañado por la Secretaria General, Cecilia Ramos y su Secretaria Particular Dolores Gallegos quienes saludaron personalmente a todos los asistentes con la mayor formalidad y cortesía.

La reunión inició, dio la bienvenida el Rector General e instruyó su desahogo a quien le apoya en la coordinación de la Universidad de acuerdo al Estatuto Orgánico: la Secretaria General.

Solo hablaron 5 personas sobre las actividades estratégicas de cierre de las áreas a su cargo: Margarita Lopez, Defensora de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, Jafet Noriega, Contralor General, Sergio Silva, Secretario Académico, Salvador Hernandez, Secretario de Gestión y Cecilia Ramos quien abordó los temas de las áreas adscritas a su Secretaría y de todas las dependencias de la Rectoría -Seguridad, Comunicación, Desarrollo Estudiantil, entre otras-.

Para el cierre, el mensaje esperado por los más de 30 asistentes. Guerrero Agripino inició, el silencio de los presentes indicó la relevancia del mensaje y dio muestra clara del liderazgo que el Rector ejerce. Mencionó que el 2023 es un año singular porque es tal cierre de sus dos periodos al frente de la UG y detonó con una analogía: “lo asemejaré a algo que hago, correr mataronés”.

“Cuando uno corre un maratón se prepara porque sino, uno no tiene nada que hacer allí…me preparé muchos años para estar aquí … cuando uno corre un maratón es una etapa … emotiva… placentera… pero también cuando uno va por el kilómetro 38 dice, esto ya se va acabar.

Ya nada más me quedan 5 kilómetros de 42 y no voy a parar hasta que llegue… cerraré con todo… y ya cuando llegue se acabó, no seré de esos rectores que quieren seguir metiendo su cuchara donde ya no tienen que meterla”.

Cerró con un voto de confianza recíproco con sus titulares: “Les entregó mi confianza en esta etapa y les pido su entrega a mi proyecto universitario, porque la Universidad eso merece. Así quedamos. ¡Nos vemos!¡Gracias!” El salón se inundó de aplausos.

Después de 29 años que se logró la autonomía de la Universidad de Guanajuato y 6 Rectores, es la primera vez que un rector está enfocando en cerrar su periodo, ya que los anteriores o fueron interinos (Silvia Alvarez y Sebastian Sanzberro) o buscaron en su último año una candidatura a la gubernatura (Juan Carlos Romero), un tercer periodo -legalmente imposible- (Arturo Lara) o un segundo periodo sin lograrlo (Cabrera Sixtos y Cuauhtemoc Ojeda).

Hoy Luis Felipe Guerrero, maratonista y rector está en el sprint final en la UG, después de ese maratón podrá venir otro pero ahora está enfocado en una meta: cerrar su rectorado como la Universidad de Guanajuato con más de 290 años de vida se merece.