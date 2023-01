Xavi: "Míchel me gusta como entrenador, será un partido muy duro"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, elogió al técnico del Girona FC, Míchel, antes del derbi catalán de este sábado en LaLiga Santander, un duel que prevé "muy duro" y complicado a la par que importante, para poner momentáneamente 6 puntos de por medio con el Real Madrid y confirmar el título honorífico de campeón de invierno, al que no da mucha importancia.

"Míchel ya me gustaba como jugador en el Rayo y como entrenador también, de los que más me gusta. Hace cosas interesantes, es un equipo muy trabajado. Es una salida muy difícil, rival complicado y esperamos un partido muy duro fuera de casa", manifestó Xavi en rueda de prensa.

Todavía sobre el técnico rival, aseguró que es "muy inteligente" y que ya lo era cuando jugaba. "Entendía muy bien el juego. Lo transmite como jugador, juega sin complejos y va al ataque. Un estilo que me gusta. Me gusta mucho como entrenador y como juegan sus equipos, muy dinámicos", reiteró.

"El Girona es un equipo valiente que hace cosas diferentes, muy interesante en salida de pelota, son agresivos en presión y roban pelota en campo contrario. Se parece bastante a lo que queremos jugar nosotros", reconoció, en este sentido.

Por eso espera un partido muy complicado ante un Girona que, como rival, será "muy agresivo y muy duro". "Oriol Romeu es un gran jugador, Aleix Garcia también, tienen centrales, salida de balón... Todo está muy igualado", manifestó.

Si la balanza se inclina a favor del Barça, se confirmaría el ser campeones de invierno. "Tampoco mucha importancia. Sería una victoria muy importante, tres puntos claves. Es una salida muy complicada pero no le daría mucha importancia a ser campeones de invierno. Sí a que serían 6 puntos respecto al Madrid de cara a su partido del domingo", se sinceró.

En cuanto a lo sucedido en la Copa del Rey, con un 1-0 ante la Real Sociedad que pudo haberse complicado, como otros partidos en los que el Barça no sentencia, Xavi se mostró tranquilo y seguro. "Me preocupa no sentenciar los partidos, pero de toda manera los estamos sacando, que es lo importante", valoró.

"Vamos ganando, estamos en una situación muy buena. Hemos ganado un título estamos en semis de Copa y estamos en un buen omento de forma. Con cosas a mejorar, evidentemente. Pero no nos podemos quedar con que no sentenciamos, aunque nos falta esto y es un detalla. De momento, por no sentenciar, solo hemos perdido dos puntos, contra el Espanyol", matizó, restando importancia.

Para Xavi, a excepción de la eliminación de 'Champions', la temporada es buena. "Estamos bien situados en Liga y en Copa, con el título de la Supercopa que nos ha dado moral y tranquilidad y a afrontar la Liga Europa. Podemos hacer una gran temporada pero no hay que bajar la guardia en ningún momento", avisó a sus jugadores.

Precisamente habló de varios de sus jugadores. De Ousmane Dembélé, el mejor ante la Real Sociedad, reiteró que es importante para él que renueve. "Es fundamental y diferente. Cuesta encontrar estos futbolistas tan determinantes en el uno contra uno. Lo sabe el club y lo sabe Ousmane y le ha generado confianza y por eso está al nivel extraordinario en el que está. Espero que continúe muchos años con nosotros", pidió.

En otra situación está Ferran Torres, todavía sancionado en Liga. "Ferran está bien. Es un jugador que siempre entrena bien, y juegue los minutos que juegue lo hace con la misma dinámica y no baja los brazos. Es un profesional y un ejemplo. Para un entrenador es una garantía, siempre trabaja y corre y se deja la piel para el equipo. Me genera una confianza tremenda. Sí es verdad que necesita un gol para su confianza", comentó el técnico.

Y anunció, sin darlo por cerrado, que Marcos Alonso renovará. "Es algo que se estaba hablando. Estoy muy contento con Marcos. Primero, como profesional porque se ha adaptado de una manera extraordinaria. Y como futbolista es solvente, contrastado, con madurez para jugar en diferentes posiciones. Es un fichaje de gran nivel, poco a poco está siendo importante y lo será en próximos partidos, seguro", auguró.

Sobre Pedri, que llega a los 100 partidos, aseguró que tiene números "extraordinarios". "Tiene un presente y un futuro brutal. Y no solo él. Tenemos una generación de futbolistas muy joven y muy buena. Pedri es uno de ellos, Su talento lo he visto en pocos jugadores", celebró.