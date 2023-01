Almodóvar remarca la "calidez" de Zaragoza y avanza que dedicará su Feroz de Honor, entre otros, a Agustín Villaronga

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

Este premio, ha afirmado, "tengo que dedicárselo a todas las personas que han trabajado conmigo, que son muchas, que no podré nombrar, pero también a Agustín Villaronga, que debería ser él quien recogiera el galardón de honor y no yo". Ha añadido que Penélope Cruz formará parte de sus agradecimientos, "porque es gran responsable de las películas que he hecho".

Con respecto a la clase magistral impartida este pasado viernes en la capital aragonesa, Almodóvar ha asegurado que allí "eran dos mil almas", y ha agradecido que no se oyó ni un pitido de teléfono. "La gente estuvo muy receptiva y abierta", ha apostillado.

Además, se ha referido a la nominación como mejor actriz a los Premios Oscar 2023 de la española Ana de Armas, por su papel en 'Blonde'. Ha descartado que vaya a convertirse en la nueva Penélope Cruz, agregando que "pueden coexistir las dos, porque son bien distintas".

"Las dos van a trabajar muchísimo y están en un momento profesional maravilloso", ha considerado. No obstante, ha aclarado que Ana "se merece el Oscar", ya que su interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde' es "impresionante", aunque no ha pasado por alto que compite con "dos fieras", Cate Blanchett y Michelle Yeoh.

"Van a ponérselo difícil, pero papel el de Ana que merece un Oscar", ha incidido Pedro Almodóvar.