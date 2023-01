Condenado a siete años de cárcel un hombre que roció con gas pimienta a un policía en el asalto al Capitolio

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Julian Khater, de 32 años, ha admitido que usó aerosol químico contra tres oficiales que defendían el Capitolio estadounidense después de haber acudido al mitin del expresidente Donald Trump en Washington ese mismo día, ha informado 'The Hill'

Entre los oficiales atacados, el agente Brian Sicknick tuvo que ser hospitalizado la noche del asalto y murió al día siguiente. Un médico forense determinó que se trataba de dos accidentes cerebrovasculares causados por un coágulo de sangre.

No obstante, si bien el médico relacionó la muerte con causas naturales, el ataque con gas pimiento habría jugado un papel esencial en su condición, según ha recogido el citado diario.

Por estos hechos, Khater ha sido declarado culpable por el juez Thomas Hogan de dos cargos menores de desorden y alteración del orden público, evitando un cargo de asesinato, condenándole a una pena de seis años y siete meses de cárcel, además de una multa de 10.000 dólares (9.190 euros).

"Si no fuera por el informe del forense, Khater podría enfrentar un cargo de asesinato (...) Me preocupa lo que hizo, independientemente de si es directamente responsable de la muerte del oficial Sicknick", ha aseverado el magistrado durante su intervención, según 'The Washington Post'.

El Departamento de Justicia había pedido al juez encargado del caso que sentenciara a Kharer a siete años y cinco meses, mientras que los abogados de Khater solicitaron que los casi dos años que ha pasado en prisión de manera provisional sirvieran para cumplir su sentencia, una petición que no ha sido aprobada.