Míchel: "Para mí es un empate, hemos trabajado muy bien"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El partido teníamos momentos de presión pero en la primera parte ellos han tenido mucho balón en nuestro campo y en la presión tras pérdida este Barça es muy intenso, la mejor de la Liga. No les hemos hecho correr para atrás. Lo estábamos haciendo bien pero con balón no nos dábamos el respiro que necesitábamos", dijo.

El preparador local compareció en rueda de prensa en Montilivi con la cabeza alta. "La segunda parte el guion va por aquí, pero ya hemos hecho alguna presión y nos ha venido el gol. Todavía hemos dado un paso más poniendo riesgo, el equipo ha trabajo con intensidad alta minimizando mucho ocasiones de gol. No ha habido más de este gran Barça, que solo ha encajado seis goles", afirmó.

"Para mí es un empate. No recuerdo un partido del Barça en el que haya tirado tan poco a puerta, me parece que han sido tres disparos. Hemos trabajado muy bien para frenar al equipo de Xavi, que tiene de todo, en ataque y en defensa", añadió.

Además, Míchel explicó su expulsión en los últimos minutos. "Dos faltas de continuidad a Arnau, no es que vayamos a meter gol, pero quería esa inercia de seguir apretando. Estábamos enganchando a nuestra gente. He dado el paso adelante, me he metido en el campo y me ha expulsado. No ha tenido ninguna influencia el árbitro. Me joroba porque me voy a perder dos partidos", confesó.

"Creo que hemos hecho una primera vuelta de menos a más, en cuanto al rendimiento ha sido muy estable. Tenemos errores que nos pueden complicar, pero estoy orgulloso de esta plantilla, estamos en una buena fase de crecimiento. Espero que en unos años se hable de un Girona estable en Primera División", terminó.