Portaltic.-Estas son las alternativas para jugar a videojuegos en la nube tras el cierre de Google Stadia

El 'cloud gaming' o juego en la nube es una forma de jugar a videojuegos a través de un 'hardware' remoto, que corresponde a servidores de una compañía. En lugar de utilizar un disco físico e instalar el juego en el dispositivo para jugar de forma local, se ejecuta en remoto y solo se precisa de conexión a internet para jugar a él.

Esta modalidad de juego tiene ventajas como que permite iniciar sesión en cualquier dispositivo compatible, como un 'smartphone' o una 'smartTV', o guardar y retomar la partida automáticamente donde se dejó.

El reciente cierre de Stadia, si embargo, destaca la variedad de plataformas que ofrecen el juego en la nube, accesible desde videoconsolas, pero también desde un ordenador, un teléfono móvil o una tableta.

XBOX GAME PASS

Una de las plataformas 'cloud' que ya puede hacer uso del mando de la desaparecida Stadia es Xbox Game Pass, distribuida por Microsoft y destinada a la consola que desarrolla, así como al PC. Este servicio dispone de tres planes diferentes y uno de ellos combina ambas plataformas.

Se trata de Ultimate, que tiene un precio de 12,99 euros al mes y ofrece cientos de juegos en alta calidad, juegos nuevos que se añaden "constantemente", según la compañía, así como descuentos y ofertas exclusivas, recompensas gratuitas y títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento.

Este plan de suscripción también incluye Xbox Live Gold, con una biblioteca de los mejores títulos de Electronic Arts tanto para consola como para PC, recompensas exclusivas y contenido solo para miembros. Además, este plan añadido incluye Deals With Gold, un programa para obtener ofertas y descuentos en la compra de contenido digital en la Xbox Store.

Por otra parte, tanto la versión para PC como la disponible para consola tiene un precio de 9,99 euros al mes y ofrece cientos de juegos de alta calidad para cada plataforma, así como juegos nuevos añadidos frecuentemente, títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento y descuentos y ofertas para miembros.

PLAYSTATION PLUS

La opción de la consola de Sony, PlayStation, es PS Plus, resultado de una fusión entre dos servicios de suscripción previos de la compañía, el homónimo PlayStation Plus y PlayStation Now.

Esta nueva versión, que debutó en España en junio de 2022, dispone de tres niveles: Essential, Extra y Premium. La modalidad de suscripción más avanzada es PlayStation Plus Premium (PS Plus Premium) e incluye todas las ventajas de los otros dos.

Además, esta suscripción integra acceso a demostraciones de juegos nuevos y 340 títulos adicionales de la PlayStation original, PlayStation 2 (PS2), PlayStation 3 (PS3) y PSP. El precio de este nivel de suscripción es de 16,99 euros al mes, 49,99 euros durante tres meses o bien 119,99 euros anuales.

PlayStation Essential y Extra disponen de menos prestaciones y, por tanto, tienen un precio más económico. El primero tiene un precio de 8,99 euros al mes, 24,99 euros los tres meses y 59,99 euros la suscripción anual; y presenta juegos mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos.

PlayStation Extra, por su parte, añade un mayor catálogo de videojuegos, así como Ubisoft+ Classics. Su precio mensual es de 13,99 euros, 39,99 euros por la suscripción de tres meses y 99,99 euros los 12 meses.

NVIDIA GEFORCE NOW

Nvidia GeForce Now es un servicio de juego en la nube creado por el desarrollador de tarjetas gráficas Nvidia que dispone de un catálogo de videojuegos que no es propio, sino que permite jugar a los que el usuario disponga en otras plataformas.

Al contrario que los otros servicios en la nube, que ofrecen más características conforme aumenta su cuota mensual o anual, los niveles de Nvidia GeForce Now se ofrecen según la plataforma de Nvidia que se utilice.

De este modo, para la última y más avanzada plataforma de la compañía, RTX 3080 --y, próximamente, con la RTX 4080-- se presenta el modo Ultimate, que aprovecha la tecnología de estas tarjetas gráficas para ofrecer funcionalidades como RTX ON, una tecnología encargada de mejorar las iluminaciones, sombras y reflejos de los videojuegos.

En este nivel de máximo rendimiento, que tiene un precio de 19,99 euros al mes y 99,99 euros al año, también se da acceso exclusivo a los servidores más rápidos, sesiones de hasta 8 horas de duración y calidad de los gráficos durante el juego, con una resolución de hasta 4K y hasta 120 FPS.

Los usuarios con tarjetas gráficas menos avanzadas bien pueden optar al nivel gratuito (con acceso a la plataforma básica, a los servidores estándar de 'gaming' y a sesiones de juego de una hora) y a la tarifa Prioritaria.

Esta, que al mes tiene un precio de 9,99 euros al mes y 49,99 euros medio año, ofrece acceso a la plataforma premium también con RTX On, acceso prioritario a los servidores premium, sesiones de hasta seis horas de duración, resolución de hasta 1080p y hasta 60 FPS.

JUEGOS DE NETFLIX

Netflix también se ha lanzado al sector de los videojuegos con una plataforma propia, incluida en cualquiera de las suscripciones que dan acceso a las series y películas por las que se ha hecho conocida.

Por el momento cuenta con 40 títulos. Estos juegos no muestran anuncios, ni contienen compras integradas. Y para jugar solo hay que tener un 'smartphone' o una tableta Android o de Apple y una conexión a internet.