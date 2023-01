Simeone: "Gil Marín expresó lo que muchos se callan"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Ante todo, tenemos que empezar por una situación; desde que estoy, nunca he leído unas declaraciones como las que ha hecho Miguel Ángel. Desde que estoy, nunca hemos buscado excusas, siempre hemos buscado ayudar, y más con el crecimiento del VAR, que hacen que el juego sea mucho más justo. Evidentemente, ante una situación extremadamente clara, expresó lo que muchos se callan; él lo dijo con total naturalidad, que es lo más sano", declaró en rueda de prensa.

El viernes, tras la eliminación de los rojiblancos en cuartos de final de la Copa ante el conjunto blanco (3-1), Gil Marín se mostró en contra del "sistema" con una reflexión sobre la "presión" que ejerce el cuadro madridista sobre los árbitros a la hora de sancionar.

El técnico argentino aseguró que las cosas "no va a cambiar" y que deben "aceptar" que suceden así. "No es cambiar, porque no va a cambiar. El subconsciente juega, y cuando el subconsciente juega se hace muy difícil todo. Hay que aceptar lo que tenemos y competir de la mejor manera que podamos para seguir mejorando", expresó.

"Hay cosas que son muy claras, y parece que se están buscando excusas, y nunca las hemos utilizado, y menos todavía haciendo un partido como el que hicimos. Las circunstancias sucedieron, no se entendieron de la misma manera una jugada camino al fuera de banda y otra camino a la portería. Ya pasó, no le importa a nadie; nosotros estamos fuera y ellos están dentro. Está bueno que la voz del club haya transmitido lo que todos vimos y vemos", prosiguió.

Sobre sus jugadores, que volverán a competir tres días después, reconoció que están "seguramente cansados, con un estrés importante", pero que buscarán "responder bien". "Es nuestro trabajo y es lo que solemos hacer como forma de vida. En lo laboral, cuando uno da todo y trabaja para un partido como el del otro día y se juega como pudimos jugar, como lo trabajamos y lo buscamos, te quedas en paz porque hiciste lo que tenías que hacer", indicó.

"Esa es mi forma de entender la vida y lo llevo a mi trabajo. Estoy en paz, con la tranquilidad de haber hecho un gran partido. Por ciertas circunstancias, no pudo estar de nuestro lado. Felicito al rival. Ahora, no hay otro camino que el del partido a partido, más que nunca", continuó.

Además, recordó que queda "una segunda vuelta larga" y que se enfrentan ahora con "un rival entusiasmado". "Cuenta con un gran trabajo de un entrenador muy regular desde que llegó a Osasuna, siempre competitivo en partidos complejos. Están con esa energía positiva de estar en semifinales de Copa. Seguramente rotará, como lo hace en todos los partidos, porque tiene chicos comprometidos con la idea que tienen. Nosotros vamos a intentar llevar el partido a donde podamos hacerles daño y vamos a seguir comportándonos como venimos haciendo", apuntó.

Por último, Simeone descartó desvelar si continuará al frente del Atlético un año más. "Mi contrato depende mucho de cómo terminemos la temporada. Cada final de temporada nos juntamos para ver cómo seguimos, y este año no será la excepción", dijo. "Va relacionado con un montón de cosas: hay un contrato, siempre nos juntamos a final de temporada viendo si se cumplen los objetivos... Ya se enterarán cuando termine la temporada qué pasará", finalizó.