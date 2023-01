Djokovic: "Es la mayor victoria de mi vida"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Este es uno de los torneos más complicados que he jugado en mi vida", señaló tras su victoria. "Es un viaje largo. Todo mi equipo y mi familia saben por lo que hemos pasado en las últimas cuatro o cinco semanas y esta es probablemente la mayor victoria de mi vida", prosiguió.

El balcánico, que en 2022 no pudo participar en el torneo tras ser deportado por no estar vacunado contra el coronavirus, llegó al torneo con un problema en el tendón de la corva izquierda. "No jugué el año pasado, volví este año. Quiero agradecer su apoyo a todas las personas que me hicieron sentir bienvenido. Hay una razón por la que he jugado mi mejor tenis en esta pista, frente al legendario Rod Laver. Muchas gracias por estar presente esta noche", apuntó.

TSITSIPAS: "ME HACES MEJOR CUANDO ESTOY EN LA PISTA"

El griego Stefanos Tsitsipas se rindió al nuevo hito del balcánico, que ha igualado en la cima de la clasificación de tenistas con más títulos de 'Grand Slam' a Rafa Nadal (22). "Novak, no sé qué decir. Creo que habla por sí solo lo que has logrado hasta ahora. Los números están ahí, así que felicidades. No solo para ti, sino por tener una familia tan solidaria. Ha sido un viaje increíble para ti y admiro lo que has hecho por nuestro deporte", indicó.

"Tú me haces mejor jugador cuando estoy en la pista. Novak saca lo mejor de mí y estos son los partidos por los que he estado trabajando toda mi vida. Es uno de los mejores de nuestro deporte", dijo el heleno, que ya había perdido ante el serbio en la final de otro 'grande', Roland Garros 2021.