Feijóo asegura que no llegaría al Gobierno "a cualquier precio" y tilda a los ministros de "mediocres"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se avergonzaría de tener unos ministros como los actuales que acreditan "una enorme mediocridad" y ha enfatizado que no llegaría al poder "a cualquier precio" porque "no sería capaz de decir a los españoles unas cosas en la campaña electoral y hacer exactamente las contrarias durante el Gobierno".

Así lo ha afirmado en una entrevista a El Confidencial, recogida por Europa Press, donde el líder de la oposición afirma que está "poco sorprendido" por el "fuego a discreción" del Gobierno y sus ministros. "No lo entendí porque no pensé que el Gobierno pudiera ser tan mediocre pero pasados los meses he confirmado que son así, mediocres", ha sostenido.

"En alguna ocasión, determinadas descalificaciones me provocan una sonrisa porque me pregunto si estarán tan necesitados como para que la ministra de Ciencia me compare con Trump, o que ministros que no han gestionado ni un euro me aleccionen, o que otros que ni siquiera han terminado sus estudios universitarios se permitan decir que soy un analfabeto", ha añadido.

Al respecto, ha destacado que durante trece años manejó trece presupuestos, que en conjunto sumaban 130.000 o 140.000 millones de euros, que eran los presupuestos de Xunta. "No sé cuanta gente en la política activa puede acreditar tanta experiencia de gestión de las cosas públicas", ha aseverado.

Feijóo ha reconocido que en ocasiones le da la "impresión" de que es el presidente del Ejecutivo y los ministros "forman el banco de la oposición". El líder popular ha manifestado que Pedro Sánchez y él podrían coincidir en algunas cosas "como personas" pero "no sobre lo que es la política y la vida pública", y agrega que apuesta por una gestión que "no divida, que no fragmente, en la que el Gobierno no se dedique a hacer la oposición a la oposición".

En este sentido, ha lamentado que la estrategia de desgaste de Sánchez haya sido "no tener ningún contacto" con él, al igual que ocurre con los ministros, quienes tienen el objetivo "de descalificar todos los días al jefe de la oposición".

Preguntado por si descarta toda posibilidad de un gran acuerdo transversal con el PSOE, Feijóo afirma que no lo descarta "si el PSOE se resetea, si tiene una derrota electoral y cambia a su secretario general". GOBERNAR ESPAÑA COMO GOBIERNA EL PP

Además, ha apuntado que su manera de gobernar el PP es como se gobierna España y "España es el Estado de las autonomías", y ha refirmado su creencia en ellas, pero tienen que dar los resultados. "Si juegan bien, estupendo. Si no, pues hay que ajustar y hacer los cambios necesarios como hace un equipo cuando no tiene buenos resultados", ha reconocido.

Feijóo ha indicado que su actual proyecto al frente del PP es el más "importante" que va a hacer en su vida y ha señalado que no sería capaz de irse voluntariamente. "Siento que mi vida ha sido una preparación para llegar hasta aquí", ha reiterado.