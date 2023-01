Rey El Rey entrega el martes despachos a nuevos jueces en Barcelona en su primera visita del año a la Ciudad Condal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Como en ocasiones anteriores, el interés está en ver si desde la Generalitat y el Ayuntamiento se acompaña al monarca en esta visita, durante la que también está previsto que asista a la inauguración de los salones Integrated Systems Europe (ISE) 2023 y el IOT Solutions World Congress (IOTSWC) 2023, en el Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.

Don Felipe visitó la Ciudad Condal en seis ocasiones durante 2022, con suerte dispar, ya que en algunas de ellas sí que estuvieron presentes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero en otras no acudieron ni ellos ni representantes de sus respectivas instituciones.

Por ahora, no está claro qué ocurrirá en esta ocasión. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han indicado a Europa Press que Colau tiene intención de acudir a la inaguración en la Fira de Barcelona, pero no así al acto con los jueces, mientras que desde la Generalitat aún no se ha querido adelantar qué hará Aragonés.

El monarca volverá a presidir la entrega de despachos a los 171 jueces de la LXXI promoción de la Carrera Judicial, 125 mujeres y 46 hombres y lo hará acompañado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Rafael Mozo, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez.

Don Felipe ha acudido siempre a este acto desde que llegó al trono en 2014, con la salvedad de 2020. Entonces, Casa Real declinó la invitación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras haber confirmado inicialmente su presencia. Posteriormente trascendió que fue el Gobierno el que tomó la decisión, en un contexto en que estaba a punto de confirmarse la inhabilitación del expresident Quim Torra y el Ejecutivo estaba en plenas negociaciones de los Presupuestos.

En 2021, Don Felipe volvió a presidir el acto y en aquella ocasión le recibieron el que era el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.