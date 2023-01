Trump inicia su campaña hacia la Casa Blanca “más enfadado y comprometido que nunca”

El expresidente republicano Donald Trump ha comenzado su campaña para la presidencia a la Casa Blanca con una visita este sábado al estado de New Hampshire donde ha afirmado estar “más enfadado y comprometido que nunca”.

El expresidente ha acudido a la reunión anual del Comité Estatal Republicano de New Hampshire en Salem, antes de dirigirse a Carolina del Sur para comenzar con los primeros actos de campaña desde que anunció su candidatura para la reelección hace casi tres meses, en mitad de las polémicas por el hallazgo de documentos clasificados en su domicilio y la pérdida de apoyo de los republicanos.

Te puede interesar: Corea del Norte tiene la mirada puesta en EU luego de enviar apoyo a Ucrania

"Dijeron (los medios de comunicación): "¡No está dando mítines! ¡No hace campaña! Quizá haya perdido ese paso. Ahora estoy más enfadado y más comprometido que nunca", ha espetado el líder republicano.

Además, durante el encuentro, Trump ha criticado también al Partido Demócrata por su intento de cambiar el calendario de las primarias y hacer que New Hampshire no se mantenga "ese preciado estatus" de primer puesto.

"Desde el principio, he defendido firmemente el estatus de New Hampshire como primero en las primarias de la nación", ha afirmado Trump según reconoce el diario 'The Hill'.

Esta polémica tiene lugar después de que un grupo de expertos del Comité Nacional Demócrata (DNC) decidiera el mes pasado que Carolina del Sur sea el primer estado en votar en el calendario de candidaturas presidenciales del partido demócrata, por delante de los estados de Iowa y Nuevo Hampshire, una iniciativa que ha sido apoyada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En New Hampshire, el líder republicano también ha promocionado una nueva iniciativa para eliminar la financiación federal de las instituciones educativas que “impulsan la teoría crítica de la raza o la ideología de género de izquierdas”, según ha recogido CNN. Además, Trump ha propuesto que sean los padres quienes elijan a los directores de las escuelas.