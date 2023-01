Braulio Vázquez (Osasuna): "No ponemos límites a nuestros sueños"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"No sé cómo viene el doble partido. Me gusta mucho el partido único. Para ellos el factor campo de San Mamés es muy importante, porque aprietan mucho en casa. Vamos a ver, hay eliminatorias que se deciden en la ida, aunque yo creo que no, y vamos a disfrutar con nuestra gente. No ponemos límites a nuestros sueños coperos", aseguró a los medios tras el sorteo.

Vázquez aseguró estar "muy contento" de haber estado en el bombo, entre los cuatro mejores de la competición. "Creo que todos nos querían a nosotros, pero muy contentos por volver a El Sadar a jugar unas semifinales. Todos nos querían a nosotros y no por desprecio, sino por historia. Pero tenemos más ilusión que los otros tres juntos", valoró.

"Los rivales todos tienen un montón de Copas y nosotros ninguna, pero a ilusión no nos gana nadie. Con nuestra gente, como vimos el otro día contra el Sevilla en un partido fantástico, y con ilusión y a soñar no le puedes poner límite. Vamos a disfrutar del camino hasta donde nos lleve", aseguró, en este sentido.

Además, afrontan estas 'semis' con la tranquilidad que da estar en la séptima posición de la tabla en LaLiga Santander, con 28 esperanzadores puntos al término de la primera vuelta.

"En otras temporadas que estábamos más cerca de los puestos del descenso la mente la tienes mucho en la Liga. Ahora, con 28 puntos, nuestro principal objetivo sigue siendo mantenernos pero creo que podemos focalizar la atención en la Copa. Aunque te puede penalizar", avisó.