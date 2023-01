Javier Tebas: "Gil Marín no habló de los árbitros, sino del entorno mediático"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Yo no creo que los árbitros beneficien al Real Madrid. El señor Gil Marín habló de un entorno mediático que ocurre siempre con los grandes clubes (...) Se sacaron algo de contexto, pero estoy convencido de que los árbitros no benefician al Real Madrid ni a ningún club", señaló antes de la Gala de Premios Anuales de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), celebrada este lunes en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital española.

Además, recordó que tanto el Atlético de Madrid como su consejero delegado "tienen derecho a opinar, y más en un tema que no tiene que ver con los árbitros, sino con la presión mediática que siempre se genera con los grandes clubes".

En otro orden de cosas, insistió en la necesidad de que los clubes vayan de la mano de LaLiga a la hora de denunciar casos de racismo hacia sus jugadores, como lo sufrido por el madridista Vinícius. "Hemos denunciado en los juzgados porque no estamos muy de acuerdo con las opiniones de las fiscalías que ha habido en algún momento. En el caso de Vinícius y otros jugadores en esas circunstancias, animamos a los clubes a que nos acompañen también en los juzgados. Animo al Real Madrid a que nos acompañe en la denuncia en el caso de Valladolid", subrayó.

Tebas también habló de la posibilidad de que el FC Barcelona se refuerce en este mercado de invierno y del límite salarial de la plantilla. "El tema de no inscribir a Gavi viene como consecuencia de que es una inscripción que tiene efecto la temporada que viene. El déficit previsto para el FC Barcelona es de 200 millones de euros a fecha de hoy, no parece oportuno. En cuanto a las inscripciones de ahora, tiene una cantidad por el abandono de Piqué. El Barcelona deberá decidir. Como dijo el Barça en su asamblea de junio, el club tiene que disminuir su masa salarial; de 600 millones ha bajado a 400", manifestó.

El presidente de la patronal tampoco rechazó hablar de la detención de Dani Alves tras ser acusado de una presunta violación. "Estoy bastante consternado. Si se prueban los hechos, tendrá que pagar las consecuencias. Estas cuestiones no son una broma, no son un juego de noche, si ha cometido una violación que el peso de la ley caiga sobre él", indicó.

Sobre la Kings League, una nueva iniciativa creada por Gerard Piqué, insistió en que no tiene "nada que ver" con el fútbol tradicional. "Me parece muy bien por Gerard Piqué, por Ibai, pero es un fenómeno de 'youtubers'. ¿Por qué ayer no hubo Kings League? Porque hubo un evento de 'youtubers' muy importante en México. Es una cosa diferente. Me alegro de que les vaya muy bien, pero no tiene nada que ver con nosotros", apuntó.

Por último, Tebas habló de LaLiga Impulso, el proyecto que ha sido premiado este lunes por la APDM. "Estoy muy contento por el proyecto de LaLiga Impulso, con la venta centralizada y el control económico es uno de los proyectos más importantes del fútbol profesional en la historia, porque permite una inversión muy importante en todos los clubes y adelantar inversiones que orgánicamente hubiesen tardado 15 o 20 años. Permite que se modernicen los clubes y permite convertirnos en una liga más competitiva si cabe, que es muy necesario en el actual mundo de la industria del deporte", declaró.

En este sentido, restó importancia al rechazo de Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club al proyecto. "Hay tantas cosas que no convencen a los mismos clubes... Creo que las críticas vienen por otro sentido, vienen fundamentalmente por el presidente del Real Madrid. Todos los clubes tienen derecho a poder reformar sus estadios, a tener grandes ciudades deportivas, a crecer en digitalización... Esto permite a los clubes recursos que no tendrían y crear sinergias para crecer. A lo mejor no les gustará que crezcan los demás", finalizó.