Muere a los 45 años la actriz estadounidense Annie Wersching

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Su marido, el también actor Stephen Full, ha expresado que "hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia". "Ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró asombro en el momento más simple", ha indicado en un comunicado al que ha tenido acceso la cadena CNN.

"Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. Ve a buscarlo. Está en todas partes. Y lo encontraremos", ha agregado.

Wersching, que ha trabajado en una docena de programas de televisión, fue conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie de televisión '24'. También interpretó a Amelia Joffe en 'General Hospital' (2007), apareció en 'Bosch' (2014) y puso voz a Tess en el videojuego 'The Last of Us'.

Uno de sus papeles finales fue en la temporada 2 de 'Star Trek: Picard' dos décadas después de hacer su debut como actriz en la pantalla en un episodio de 'Star Trek: Enterprise', informa la revista Deadline.

Neil Druckmann, director creativo de la nueva serie de HBO Max basado en el citado videojuego, ha lamentado el fallecimiento de la actriz señalando que su "corazón está destrozado". "Acabamos de perder a una hermosa artista y ser humano (...) Los pensamientos están con sus seres queridos", ha escrito en su perfil de la red social Twitter.

Por su parte, Jon Cassar, director y productor ejecutivo de 24, le ha rendido también homenaje, asegurando que la actriz dejó marca entre los miembros del equipo de grabación.

"Mi corazón está roto en más pedazos de los que puedo contar. Annie llegó a mi mundo con el corazón abierto y una sonrisa contagiosa. Blandiendo tal talento, me dejó sin aliento. Annie se convirtió en más que una compañera de trabajo, se convirtió en una verdadera amiga para mí, mi familia y todos los miembros del elenco y el equipo que trabajaban con ella", recoge Deadline.