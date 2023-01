Anaya critica la política exterior del “sexenio de las mentiras” de AMLO

En su video semanal, Ricardo Anaya se lanza contra la política exterior de este gobierno, al que califica como “el sexenio de las mentiras”. Destaca la diferencia entre la actitud del presidente López Obrador hacia Biden y su decidido apoyo a “dictadores” de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, al que se suman sus más recientes dichos sobre la ayuda a Ucrania, que le valieron la felicitación nada menos que de la embajada de Rusia, el país invasor que provocó la guerra.

Para empezar, Anaya recupera varias declaraciones de López Obrador sobre la supuesta “no intervención” de México en la política de otros países, y las compara con sus declaraciones a favor del cubano Díaz-Canel, de quien dijo que era “un extraordinario presidente”, cuando hay evidencia de que “reprime y mete a la cárcel a cualquiera que se atreva a oponerse”; o a favor de Evo Morales, el depuesto presidente de Bolivia, de quien dijo que era “un buen gobernante” e incluso lo trajo a México.

Tal actitud contrasta claramente con la adoptada tras las últimas elecciones en Estados Unidos. “Cuando Biden le ganó a su amigo Trump, López Obrador no quiso reconocer el triunfo de Biden. Se tardó un mes y medio”, recuerda Anaya.

También cita los casos de la Cumbre de las Américas, convocada por Biden en junio de 2022 en Los Ángeles, California, y la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), recientemente celebrada en Buenos Aires, Argentina. En efecto, López Obrador “canceló su visita a la Cumbre de las Américas, para defender a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y apenas la semana pasada canceló su presencia en la CELAC, como un acto de protesta en defensa de Pedro Castillo de Perú”.

“¿Pues no que él no intervenía en la política de otros países?”, cuestiona Anaya. “Pero ya de plano la gota que derramó el vaso”, agrega, “es ponerse del lado de Putin en la injusta y atroz invasión a Ucrania, reclamándole a Alemania su apoyo a Ucrania, que no ha hecho más que defenderse de una injusta invasión rusa”.

Estos hechos hablan claramente de la contradicción entre lo que el presidente dice sobre la política exterior de su gobierno y lo que realmente hace. Hablan también de un profundo desconocimiento del contexto internacional y de los verdaderos intereses de México.

Por eso Anaya afirma que “la política exterior de este gobierno, si es que merece ese nombre, no solo es incongruente, es esquizofrénica. Ahora resulta que quien felicita a López Obrador por su política exterior es la embajada de Rusia, el país invasor, el país que injustamente desencadenó la guerra”.

Anaya afirma que “es hora de exigirle al presidente de todos los mexicanos que rectifique, que piense en los intereses de México y que se porte a la altura del momento que vive el mundo”.

Y concluye: “México es un gran país. Tiene todo para destacar en el mundo. Es también una democracia y debe inscribirse claramente en el ámbito de los países que respetan y promueven los valores democráticos, y practican una recta solidaridad, con libertad y con justicia”.