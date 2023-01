Rusia tilda de "mentira" las afirmaciones de Johnson sobre una amenaza de Putin con atacar Reino Unido

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Lo que ha dicho Johnson no es cierto. De forma más precisa, es mentira. No sé si es una mentira consciente, sobre la que habría que preguntarse por qué ha dado esta versión, o si es inconsciente, dado que no entendiera de lo que le hablaba Putin", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

"Repito de nuevo y de forma oficial. Es mentira. No hubo amenazas con misiles", ha manifestado, antes de desvelar que "hablando sobre los desafíos a la seguridad de Rusia, Putin respondió que, si Ucrania se unía a la OTAN, el potencial despliegue de misiles de la OTAN o Estados Unidos en las fronteras implicaba que uno de ellos podría llegar en minutos a Moscú".

Asimismo, Peskov ha declinado pronunciarse sobre un documental emitido por la cadena de televisión británica BBC en la que figuran las declaraciones de Johnson, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Si el resto de la película va en la misma línea (que las declaraciones del ex primer ministro de Reino Unido), aconsejamos que no se pierda el tiempo (viendo el documental)", ha remachado.

Johnson aseguró que Putin le trasladó durante una llamada justo antes de la invasión de Ucrania que podía enviar un misil a Reino Unido "en un minuto". "Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto' o algo así. Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara", explicó.