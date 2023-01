¿Te tocó pagar los tamales? Tu cartera lo va a resentir

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), dando seguimiento al comportamiento de los precios de los alimentos de mayor tradición en el Maratón Guadalupe–Reyes–Candelaria, se dio a la tarea de hacer un estudio de mercado de la variación de precios del tamal para esta próxima celebración del 2 de febrero, Día de la Candelaria.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, de tal suerte que este próximo jueves 2 de febrero quienes al cortar la rosca de Reyes se sacaron el monito les tocará invitar los tamales, el champurrado y el refresco para cumplir a cabalidad con nuestras tradiciones que nos dan identidad cultural y sentido de pertenencia.

Día de la Candelaria

Lamentablemente en la vida no todo es color de rosa y esta celebración no escapará al flagelo de la inflación.

“El incremento de precios en los alimentos que vivimos en nuestro país no perdonará a los tamales. Los resultados de esta investigación de mercado confirman esta situación. Registran un incremento promedio de precios del 2022 al 2023 entre un 22% y un 33% dependiendo el canal donde se compre, ya sea en el tradicional o artesanal, franquicia y/o supermercado” — Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC

¿De a cómo son ahora?

Así, los clásicos tamales de hoja de maíz de salsa verde, rajas y/o dulce, los de mayor demanda, pasaron de costar en el canal tradicional de $14.00 a $17.00, encareciéndose $3.00; en las franquicias, de $18.00 a $24.00, incrementándose $6.00 y en supermercados, de $15.00 a $19.00, aumentando $4.00.

La palabra tamal viene del náhuatl “tamalli”, que significa “envuelto” en hojas de maíz o de plátano, alimento precolombino elaborado a base de masa de maíz con una gran variedad de rellenos de distintos ingredientes.

Día de la Candelaria

De chile, de dulce y de manteca

En nuestro país hay más de 500 tipos de tamal, por lo que ANPEC decidió ampliar su estudio de mercado a los tamales de mayor demanda en los diferentes estados de la República, confirmándose el incremento del precio promedio nacional aquí señalado.

“Los mexicanos siempre encaramos la adversidad y le ponemos filosofía a nuestras carencias y sufrimientos. Por eso cae como anillo al dedo la sentencia popular de que “a todo mal, un tamal”, por lo que se puede afirmar que, no sin apuros y tal vez sin llenar, las familias celebrarán el Día de la Candelaria este próximo 2 de febrero aunque se coman uno o dos tamalitos con un vaso de champurrado y se echarán “pa’ delante””, comentó Rivera.

Día de la Candelaria

Cerramos enero con una inflación a la alza de un 8% según INEGI, con una inflación alimentaria de dos dígitos por encima del 10% y el PACIC 3 en continua batalla para aterrizar en el mercado.

Cada vez son más los factores de incertidumbre que nos acechan, por lo que se avecina un 2023 tan encarecido o más que el 2022, pero, mientras que son peras o son manzanas, los hogares de México se aprestan a cerrar, en los mejores términos que puedan, las celebraciones de tan emblemático maratón de fiestas de fin de año, ya que dichas celebraciones son compromisos de honor de profunda tradición histórica.

