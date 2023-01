'As bestas', 'La Unidad' o 'El burlador de Sevilla', entre los favoritos de los Premios Unión de Actores y Actrices

Archivo - Fotograma de 'As Bestas', película de Sorogoyen A CONTRACORRIENTE FILMS - Archivo (A CONTRACORRIENTE FILMS/Europa Press)

MADRID, 31 (EUROPA PRESS

La Unión de Actores y Actrices ha anunciado los nominados entre más de 2.000 candidatos. Todos ellos optarán a hacerse con el reconocimiento de la profesión por su trabajo en cine, teatro y televisión en esta 31 edición que tendrá lugar el próximo 13 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

Los galardones reconocerán como mejores intérpretes en producciones de carácter internacional a los actores Abdelatif Hwidar, nominado por 'The Crown', Hugo Silva por 'Top Boy' y Javier Bardem por 'Being the Ricardos' en la categoría masculina y las actrices Ana de Armas, nominada por 'Blonde', Clara Lago por 'Limbo' y Penélope Cruz por 'L'immensità' en la categoría femenina.

Las nominaciones a Mejor Actor Protagonista son para Denis Ménochet por 'As bestas', Javier Gutiérrez por 'Modelo 77' y Miguel Herrán por 'Modelo 77' en la categoría de cine; Álex García por 'El inmortal', Javier Cámara por 'Rapa' y Luis Callejo por 'Apagón' en la categoría de televisión; y Alberto Velasco por 'Sweet Dreams', Álex Villazán por 'Equus' y Carlos Hipólito por 'Oceanía' en la categoría de teatro.

Las nominadas a Mejor Actriz Protagonista son Bárbara Lennie por 'Los renglones torcidos de Dios', Laia Costa por 'Cinco lobitos' y Marina Foïs por 'As bestas' en la categoría de cine; Ana Rujas por 'Cardo', Mariona Terés por 'Las de la última fila' y Nathalie Poza por 'La unidad' en la categoría de televisión; y Aitana Sánchez-Gijón por 'Malvivir', Blanca Portillo por 'Silencio' y Marta Poveda por 'Malvivir' en la categoría de teatro.

Además de los galardones correspondientes a las categorías de teatro, cine y televisión, se entregarán otros tres galardones especiales: el "Premio a Toda una Vida"; el "Premio Especial de la Unión" y el "Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem".