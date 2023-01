Colombia plantea sanciones a apps de transporte no reguladas

BOGOTÁ (AP) — Once puntos de las vías de la capital colombiana fueron bloqueados en la madrugada del martes por decenas de conductores de plataformas tecnológicas de transporte en protesta por un proyecto de ley que el gobierno está elaborando y que, según alegan, podría afectar al gremio.

El documento público, que aún no ha sido presentado ante el Congreso para su discusión, contempla imponer sanciones a las plataformas tecnológicas que no cuenten con la autorización de la autoridad de transporte. Entre ellas, ordenar a los proveedores de servicios de internet la desconexión temporal de las aplicaciones, multas para los usuarios y conductores e inmovilización de vehículos hasta por tres meses.

Colombia ha estado por años en medio del debate sobre cómo regular plataformas como Uber, Didi o Cabify, que se dedican a la intermediación del transporte urbano en vehículos privados. Un sector de los taxistas reclama competencia desigual al considerarlas “ilegales”.

“Estamos en el momento de mayor retroceso de la discusión en los últimos ocho años”, aseguró a The Associated Press José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In que representa al gremio de aplicaciones.

López sostiene que, aunque el gran pendiente en Colombia es la reglamentación de las plataformas, el proyecto de ley no busca saldarlo sino que intenta en la práctica “prohibirlas” al establecer que hay servicios autorizados, como los taxis, y otros no autorizados como los carros particulares que prestan servicios en plataformas de movilidad y a los que se le activaría el régimen sancionatorio de bloqueo y multas.

Alianza In manifestó su inconformidad al gobierno a través de una carta en la que advierten de que, de no modificarse, el proyecto de ley llevaría a la “inviabilidad de esta industria”, lo que afectaría a 100.000 colombianos que generan ingresos a partir de las aplicaciones de movilidad y a 230.000 taxistas que las utilizan para trabajar.

Ante la protesta de los conductores de las plataformas de movilidad, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que escuchará al gremio en una mesa de trabajo el miércoles para avanzar en la construcción del proyecto de ley.

Reyes dijo en entrevista con Blu Radio que no pretenden prohibir las plataformas, pero sí lograr que presten el servicio en el “marco de la ley” y que cumplan reglas similares a las de los taxistas que tienen, por ejemplo, un sistema de afiliación y seguros.