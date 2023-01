Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda de ‘Méxicolectivo’ tras crítica de AMLO

El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aclaró a través de una carta que no forma parte del proyecto Colectivo por México, en la que aseguró que “en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”.

Luego de la presentación de Colectivo por México, iniciativa que presume ser ‘ciudadana’ y que es impulsada por el senador Dante Delgado Rannauro, el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, y el exrector de la UNAM, José Narro Robles, entre otros; el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante la conferencia matuina que el único adversario de izquierda es Cuauhtémoc Cárdenas.

Cuando López Obrador declaró que Cárdenas era su “adversario político” por involucrarse en Colectivo por México, aclaró, “lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más”.

Por esta razón, el ingeniero Cárdenas Solórzano mencionó en su texto que hubo “versiones equivocadas y especulaciones” respecto a su ausencia a la reunión del proyecto, celebrada el pasado 30 de enero.

“Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida Méxicolectivo”, apuntó refiriéndose al documento de 50 páginas presentado el lunes pasado en donde se plantea un plan general de políticas públicas en temas de democracia, paz, seguridad, justicia, salud, igualdad, educación.

Cárdenas Solórzano destacó que para resolver los principales problemas del país es necesario elaborar diferentes propuestas; sin embargo, “en el caso particular de Punto de partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”.

“En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”, escribió el político.