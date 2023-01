Danny León: "Voy a dar todo por estar en París 2024"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Después de representar a España en el debut oficial del skateboarding como deporte olímpico en los Juegos de Tokyo 2020 y quedarse a tan solo una posición de entrar en la final a pesar de estar lesionado, Danny León se sometió a una operación de ligamento cruzado y menisco que le apartó de la competición nueve meses.

Éste es una de las etapas más duras de su carrera, según relata en su documental 'El Alquimista del Skate' en Amazon Prime Video. "Participar en unas segundas Olimpiadas sería increíble. En Tokio me quedé con la miel en los labios, a un puesto de la final. Voy a dar todo lo que tengo para estar en París y conseguir una medalla. Tengo muchísimas ganas", confesó León.

El deportista de Red Bull inicia de nuevo su camino hacia los Juegos tras meses de recuperación y una rutina a rajatabla de físico, fisio, nutricionista y mucho 'skate'. "La recuperación ha sido muy dura. He tenido que ser muy constante con mi rutina y no perder el foco, pero nunca me planteé tirar la toalla", señaló.

La competición comenzará con una fase de clasificación de hombres y mujeres, y los 32 primeros avanzarán hasta los cuartos de final. Después, se disputarán las semifinales y solo los ocho mejores accederán a la final, que tendrá lugar el 12 de febrero.

El español se medirá a los mejores del mundo, incluidos algunos medallistas olímpicos como el brasileño Pedro Barros, los australianos Cory Juneau y Keegan Palmer, los estadounidenses Zion Wright y Heimana Reynolds y, entre otros, el italiano Alex Sorgente.