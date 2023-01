El defensa español Diego Llorente deja el Leeds para incorporarse a la Roma

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"AS Roma se complace en confirmar el fichaje del internacional español Diego Llorente en un acuerdo de préstamo inicial. Llorente, de 29 años, se ha unido a los giallorossi procedente del Leeds United de la Premier League de forma temporal hasta el 30 de junio de 2023", señaló el club.

El internacional español, que jugó 8 partidos esta temporada en la Premier, apenas entraba en los planes de Jesse Marsch. "Cuando se me presentó la posibilidad de venir a la Roma no me lo pensé dos veces. Venir aquí es un gran paso adelante para mí en mi carrera y quiero aprovechar al máximo esta oportunidad", expresó el futbolista durante su presentación.

Además, el canterano del Real Madrid se reencontrará con Mourinho, con el que debutó en 2013 con el conjunto blanco. Capaz de jugar tanto de lateral como de centrocampista defensivo, el jugador de 29 años llegará al conjunto italiano después de una dilatada carrera profesional tras su paso por Rayo Vallecano, Málaga, Real Sociedad y Leeds.

"Roma es hermosa, una ciudad increíble, y creo que es casi imposible encontrar un lugar mejor para jugar al fútbol. El club está luchando para lograr grandes cosas en todos los frentes esta temporada y estoy listo para hacer mi contribución para lograrlo", concluyó.