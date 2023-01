El ministro de Medioambiente de Uruguay renuncia tras reconocer que mintió sobre su título universitario

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas", ha agregado tras anunciar su dimisión, según ha recogido 'Observador'.

Hace unos días, el semanario uruguayo Búsqueda publicó que Peña habría ostentado el título de Administración de Empresas por la Universidad Católica de Uruguay sin que hubiese terminado el grado.

"El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo", ha expresado en una declaración a los periodistas en la que no ha aceptado preguntas.

Además, Peña ha sostenido que su conducta no ha afectado ni al Estado ni a ningún acto de gobierno, porque es un "error" propio. "Debo de ser el primer ministro en la historia de este país que renuncia por un error de este tipo", ha insistido.

También ha querido aclarar que tiene todas las materias y la tesis aprobadas, mientras que busca inscribirse "en la primer oportunidad que exista" en el seminario práctico de seis días que ha afirmado que es el último requisito que le falta para obtener "el famoso título", informa el diario uruguayo 'El País'.

El hasta ahora ministro uruguayo ha agradecido el respaldo del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, así como del partido político al que pertenece, Ciudadanos.

Lacalle, tras la noticia, ha asegurado que "hay plena conformidad" con la gestión de su exministro y ha señalado que "valora, entiende y comparte" su renuncia.

Robert Bouvier, vicepresidente de la compañía estatal de telecomunicaciones del Uruguay de telefonía móvil Antel, será el nuevo ministro en la cartera de Medioambiente, a propuesta de Peña.