Feijóo exige a Sánchez "disculparse" por la ley del 'solo sí es sí' y dice que ahora rectifica por interés electoral

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le importa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas", ha proclamado Feijóo durante su intervención ante el Pleno del Senado, done ha afirmado que esta norma "no es fruto de un error" sino el resultado de la "insensibilidad" de Sánchez y de su "irrelevancia como presidente".

Además, ha recalcado que la propia exvicepresidenta Carmen Calvo confesó públicamente anoche en una emisora de radio que desde el primer momento sabía lo que iba a pasar y ha preguntado "qué clase de feminismo justifica haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas".

Por todo ello, ha preguntado a Sánchez "cuánto más va a tardar en modificar la ley" y si va a permitir que su Gobierno "insulte" a expertos, juristas, jueces o medios de comunicación. "Y lo más importante, cuándo va a disculparse", ha asegurado.

El líder del PP ha recalcado que, dado que Sánchez está preocupado por cómo va a pasar a la historia, su Gobierno "pasará a la historia por quien dio un paso atrás en la lucha del feminismo en España". Dicho esto, ha pedido al presidente del Gobierno que no le eche la culpa a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuente con el PP para cambiar la ley si necesita apoyos y "asuman responsabilidades".