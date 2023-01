Pellegrini: "Rival más difícil que este Barça es imposible"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró que no hay rival "más difícil" que el actual FC Barcelona, al que se miden mañana para recuperar la jornada de LaLiga Santander perdida por la disputa de la Supercopa de España, en la que se midieron a los 'culés' en un gran partido pese a la eliminación en los penaltis.

"El Barça es el puntero del campeonato, ganó la Supercopa y es el equipo que más se ha reforzado y así lo demuestran las cifras. Pueden jugar a veces mejor o peor, pero no marcar tres o cuatro goles no significa que su nivel sea bajo. Le han hecho 16 goles, ganó la Supercopa y rival más difícil es imposible", avisó en rueda de prensa.

Precisamente sobre la Supercopa, con 2-2 tras la prórroga y billete para el Barça en la tanda de penaltis, Pellegrini aseguró que estaría contento por repetir el juego hecho entonces. "El partido de la Supercopa fue un empate en 120 minutos y la mejor figura del Barcelona fue Ter Stegen. Si podemos repetir ese partido y las ocasiones que tuvimos, estaría muy contento", se sinceró.

"El duelo que jugamos a 120 minutos fue 2-2. Ojalá que concretemos las ocasiones, en aquel partido Ter Stegen hizo muchas paradas muy buenas. Espero que mañana tengamos rendimientos individuales altos para ganar al líder", auguró el técnico chileno del Real Betis.

Además, ganar le serviría al equipo bético para firmar la mejor primera vuelta en Liga de su historia. "La motivación mental está en sumar 3 puntos y hacer la mejor vuelta que hayamos hecho y ponernos entre los cuatro mejores de la tabla", manifestó Pellegrini.

"Tenemos 31 puntos, nos permite estar en posiciones europeas y es una primera vuelta buena. Si sumamos 3 más, sería mejor. Siempre queremos mejorar lo hecho y ojalá lo podamos lograr mañana, lo saldremos a buscar desde el primer minuto. Vamos a intentar hacer nuestro juego y sumar 3 puntos más", añadió al respecto.

Quien no estará para intentar ganar al Barça es Loren Morón, delantero cedido al Las Palmas. "Morón se fue a Las Palmas hoy, eso sí. Con Loren he hablado, tenía que ir a jugar fuera y demostrar algo, no le fue bien en el Espanyol. Ahora está para dar un siguiente salto de nivel y ojalá tenga una gran campaña, con nosotros colaboró siempre aquí y sin ningún tipo de problema", valoró.

"El Betis no está en condiciones económicas de ir al mercado. Si se produce una salida económica como la de Álex Moreno, se reemplaza. A medida que no salga otro jugador no hay posibilidad de traer a nadie. La salida de Loren no es venta", explicó el técnico, sin querer entrar a valorar "especulaciones" sobre posibles llegadas.

En cuanto al equipo entrenado por Xavi Hernández, destacó que el Barça trata de imponer su fútbol. "Xavi conoce al Barcelona de pies a cabeza por toda una vida llí. Tiene muchos jugadores nuevos, les da su impronta como futbolista, y los resultados están a la vista; más no se le puede pedir a Xavi", argumentó.

"Nunca se puede descartar al Real Madrid pero estoy seguro que de ellos dos va a salir el campeón, pero mientras haya posibilidades matemática nadie puede sentir campeón o segundo", comentó sobre las opciones de 'culés' y blancos de ganar LaLiga Santander.

De cara al duelo ante el Barça en el Benito Villamarín, aseguró que tiene a todos sus jugadores disponibles salvo a Morón, obviamente, y un Paul Akoukou que no entrenó y en una situación de posible salida.

"Los jugadores están todos disponibles. Van todos citados a excepción de Paul Akoukou porque no sabemos hoy día qué va a pasar con él. No podría explicar mucho más, no lo sé tampoco", aseguró, incrédulo, sobre la situación del jugador.