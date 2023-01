Xavi: "Ante el Betis tenemos que jugar mejor que en Girona"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

"Jugamos finales cada día. Ante el Betis tenemos que salir con intensidad y jugar mejor en ataque que contra el Girona. Hay que intentar más cosas arriba, pero no hicimos mal partido. Creo que estamos bien en muchos aspectos", matizó en rueda de prensa.

Según Xavi, en los últimos 6 partidos jugaron "muy bien" en 4 y en los otros 2 no estuvieron "finos". "Nuestro objetivo es ganar a partir de jugar bien, es nuestro ideario el tener ocasiones y presionar y ganar. Pero no siempre se cumple y a veces no jugando tan bien ganas y jugando muy bien, no. En la final de la Supercopa hicimos un partidazo y nuestro objetivo es jugar así, pero no siempre es así", reconoció.

Precisamente, en esa Supercopa de España se midieron al Real Betis en semifinales, con empate (2-2) tras la prórroga y victoria culé en los penaltis. "Nos sirve de mucho ese partido. Pellegrini varia muy poco su sistema, le funciona muy bien en los equipos en que está", apuntó.

"Trabaja muy bien con balón, es de los mejore equipos de LaLiga, y sin balón hace cosas muy buenas, también. Es un partido muy difícil, una visita complicadísima a un campo en el que cuesta sacar puntos, el año pasado ya nos pasó y lo logramos en el descuento. Costará muchísimo, el Betis te puede dominar con jugadores con talento", avisó a sus jugadores.

"El Betis tiene jugadores referenciales, como Iglesias, Canales o Fekir, de alto nivel. Pellegrini hace un trabajo fantástico, nos costó en la semifinal de Supercopa y mañana en su estadio nos costará mucho. Tenemos que tener la pelota. Será muy importante tener el balón y atacar y seguir presionando. Es una salida muy complicada", reiteró, en este sentido.

A nivel global, los planes de mejora del equipo pasan por tener más atrevimiento en ataque. "Hay que atreverse más y ser más decisivos. Es lo que faltó en Girona, en un partido sólido pero con menos ocasiones. Falta atreverse e intentarlo en vez de dar ese último pase", aportó Xavi.

Por otro lado, sobre la lesión de Ousmane Dembélé, no sabe cuánto tiempo estará fuera el extremo. "No lo sabemos, es una lesión muscular en zona difícil para decir tiempo. Dependerá mucho de sus sensaciones. Es una baja sensible porque estaba en un momento extraordinario, una baja difícil de suplir pero intentaremos que no se note", se sinceró.