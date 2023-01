Niño fallece en Yucatán; aunque “se doblaba” de dolor, su tío lo ignoró

La noche del pasado jueves, se reportó la muerte de un menor que estaba bajo el cuidado de su tío, un hombre de 27 años.

Este mencionó que el niño no dejaba de llorar, atribuyendo que el motivo era porque se había caído en el baño, por lo que el joven no le dio importancia y lo mandó a dormir, hasta que su abuela llegó para despertarlo pero el pequeño ya no respondía.

Autoridades y servicios médicos arribaron el domicilio dentro del fraccionamiento Naranjos, ubicado en el cruce de la calle 8-J y calle 21, para confirmar el deceso del menor.

El tío fue arrestado y puesto en custodia hasta que se dieron a conocer los resultados de la necropsia realizada al cuerpo de la víctima. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la causa de la muerte fue por gastroenteritis aguda.

Dicho dictamen forense confirmó lo que el tío mencionaba, que el niño lloraba mucho por dolor, “hasta se doblaba”.

¿y los papás del menor?

La familia del pequeño fue disuelta un 21 de febrero del 2021, cuando su mamá, María Pilar, fue víctima de feminicidio a manos de su esposo, Wilberth Bernabé de 24 años, quien la acuchilló frente del pequeño junto a su hermana.

Wilberth huyó hasta que fue detenido en casa de unos familiares. Tras el proceso legal, Bernabé fue sentenciado a 50 años de prisión pero al poco tiempo el joven se arrebató la vida en su celda, dejando huérfanos a los pequeños e iniciando una disputa por los niños entre las abuelas.

Al principio los menores vivían con la abuela paterna, hasta que la abuela materna ganó la custodia. Ahora, tras el trágico descenso del menor, La madre de Wilberth solicitó ayuda del DIF y de algunos vecinos para recuperar a la niña, ya que consideran que puede encontrarse en peligro.