Archivan la expulsión del joven hondureño presuntamente agredido por un agente de policía en prácticas de Rocafort

Según se desprende de la resolución, facilitada por València Acull, la Delegación ha archivado la causa porque "no concurren suficientes elementos negativos o agravantes" que justifiquen esta medida.

El joven supuestamente recibió un fuerte puñetazo en el estómago por parte de un policía local de Rocafort el 17 de octubre. Según la denuncia presentada por la víctima, el supuesto agresor le dijo momentos antes de pegarle: "Vas de chulo, sois todos iguales, te voy a mandar a tu país".

Otros policías, tal y como indica la misma denuncia, no solo no le "recriminaron" esa actitud, sino que no asistieron al joven, que sintió que se asfixiaba y vomitó tras el golpe, según denunció.

La Policía Nacional de Burjassot le abrió el procedimiento de expulsión que ahora ha sido archivado. Días después, la víctima acudió al Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull para recibir asesoramiento sobre cómo denunciar los hechos.

València Acull ha lamentado que, tras el incidente, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, no ha atendido las solicitudes de reunión con el Consulado de Honduras y su entidad para que explique qué actuaciones ha llevado a cabo en este caso ni el requerimiento de información presentado sobre posibles sanciones impuestas.

En esta línea aseguran que solo han recibido una comunicación de la secretaria general de la Delegación, en la que informa que la solicitud de información sobre las medidas disciplinarias se ha trasladado a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, "a los efectos procedentes en el ámbito de sus competencias".

Las mismas peticiones se realizaron al Ayuntamiento de Rocafort "y el resultado ha sido similar". El mismo día que se conocieron los hechos, el consistorio anunció que suspendía de empleo al policía supuestamente agresor. El concejal de Seguridad Ciudadana afirmó, por su parte, que habían iniciado un expediente de investigación, pero "no se sabe nada más", han indicado.

En el registro de entrada del ayuntamiento se han presentado escritos solicitando reunión, denunciando los hechos, pidiendo actuaciones y dando copia de la denuncia del juzgado el 13/12/2022 (Consulado de Honduras), el 15/12/2022 (la víctima) y el 23/12/2022 (la víctima). "Hasta ahora, el ayuntamiento guarda silencio", han lamentado.