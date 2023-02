Ciencia.-Probada con éxito una vela para desorbitar satélites no operativos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La tecnología ADEO (Drag Augmentation Deorbiting System) fue probada a finales de diciembre con el el porta satélites ION. Se desplegó de forma autónoma una vela de 3,6 metros cuadrados desde un embalaje impresionantemente pequeño de 10 x 10 x 10 cm.

El despliegue de ADEO fue captado ante los "ojos" de la cámara integrada a bordo del porta satélites ION, cuando ADEO se desplegó mostrando sus "alas", e inmediatamente inició el descenso del satélite, lo que se conoce como deorbitaje. La imagen de arriba muestra uno de los bordes de la vela, una gran membrana de poliamida recubierta de aluminio unida a cuatro brazos reforzados con fibra de carbono, tras su despliegue.

La vela proporciona un método pasivo de desorbitaje al aumentar el efecto de arrastre de la superficie atmosférica y provocar un descenso acelerado de la altitud orbital del satélite. El satélite acabará quemándose en la atmósfera, proporcionando un método de eliminación más rápido y sin residuos. ADEO empuja suavemente el portador del satélite ION, como si tuviera "alas de ángel", fuera de su órbita y hacia la atmósfera terrestre.

La misión ADEO, bautizada como "Show Me Your Wings" (Enséñame tus alas), es la última prueba de cualificación en vuelo necesaria para demostrar el concepto tecnológico. En 2018 se instaló una vela más pequeña, de 2,5 metros cuadrados, en la etapa superior de la misión "Its Business Time" del vehículo lanzador Electron y se realizaron varios vuelos parabólicos entre 2019 y 2022.

El modelo de prueba ADEO es la variación más pequeña de la familia de productos ADEO, diseñada especialmente para la puesta fuera de órbita de satélites pequeños en el rango de clase 1-100 kg. No obstante, el enfoque es escalable para satélites de tamaño medio y grande. También es posible instalar varias unidades en un satélite o en una etapa superior si no es posible instalar una vela de mayor tamaño.

Las soluciones a medida dependen de la órbita inicial, la masa del satélite y el tiempo de desorbitaje necesario. La variación más grande puede alcanzar los 100 metros cuadrados y tardar hasta 45 minutos en desplegarse. La vela más pequeña sólo mide 3,5 metros cuadrados y se despliega en 0,8 segundos.

Según explica la ESA en un comunicado, la tecnología ADEO proporciona un método seguro, robusto y sostenible de desorbitaje pasivo de pequeños satélites. Los métodos pasivos de desorbitaje presentan la ventaja de eliminar la necesidad de dirección activa, sin GNC adicional ni subsistema de propulsión. El sistema puede diseñarse para la estabilización pasiva de la actitud y el método es aplicable a satélites no operativos y en órbita.

Retirar satélites de forma fiable a medida que se acercan al final de su vida útil, o satélites que han dejado de responder, es un aspecto clave en la Iniciativa 'Zero Debris' de la ESA. Las órbitas valiosas quedan disponibles para su uso y disminuye la probabilidad de colisiones no deseadas, que no harían sino crear la siguiente generación de basura espacial.