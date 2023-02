El Valencia no entiende que el Ayuntamiento "se oponga a cuestiones estéticas" del Nou Mestalla

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El director Corporativo y portavoz del Valencia CF, Javier Solís, recalcó este miércoles que no entiende que el Ayuntamiento de la ciudad "se oponga a cuestiones estéticas" del proyecto del Nou Mestalla, el cual cumple con "todos los requisitos urbanísticos".

"He leído la entrevista con la vicealcaldesa (Sandra Gómez) y habla de que estamos en un punto de filosofía, pero no, eso quedó atrás hace mucho tiempo y con estos cambios en el proyecto lo que pretendemos es dar certidumbre", advirtió Solís en rueda de prensa.

Este dejó claro que el proyecto que han presentado "cumple con los requisitos urbanísticos que se solicitan". "Creemos que estamos en un punto de dar certidumbre al proyecto en su conjunto y no podemos dejar dudas o cosas abiertas, por eso en el convenio queremos que quede claro qué estadio es", indicó.

"Desde el Ayuntamiento nos recomendaron de no entrar en política y ellos no deben entrar en qué color nos gusta más ni valorar aspectos estéticos. El estadio cumple con los requisitos urbanísticos. El paso que hemos dado es firme, coherente y honesto, y los comentarios son honestos y transparentes, no entiendo que el Ayuntamiento se oponga a cuestiones estéticas porque entonces nunca nos pondremos de acuerdo", añadió.

Solís tiene claro que el Nou Mestalla "cumple" para poder acoger "grandes eventos" y que así lo dice la propia RFEF que vería el estadio adecuado para el posible Mundial de 2030. "Fuimos al Ayuntamiento a interactuar y explicar el proyecto y recibieron el documento con el control de cambios para que lo revisaran, estamos esperando la vuelta a los comentarios. En lo estético consideramos que es un estadio vanguardista, moderno y funcional", reiteró.

Por otro lado, sobre el pago del IVA del polideportivo, el directivo valencianista subrayó que no es verdad que no lo quieran pagar. "Si hay alguna entidad que paga impuestos en muchas decenas de millones es el Valencia CF", remarcó. "El coste comprometido por el club es de 8,1 millones, eso es un pabellón espectacular", señaló, aclarando que el convenio tampoco "hablaba de número de plazas de parking". "Nos ajustamos a las que dice la ATE, que en días de partido no dice nada", sentenció.