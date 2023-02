Fútbol. Tebas confirma que LaLiga recurrirá el fallo que permite al Barça inscribir a Gavi en el primer equipo

MÉRIDA, 1 (EUROPA PRESS)

Además, ha argumentado que "fundamentalmente" en un primer momento no se autorizó tal inscripción porque "el FC Barcelona a partir de septiembre, en la próxima temporada 23-24 ya parte con unas pérdidas de 220 millones de euros" y en LaLiga "por la nueva Ley del Deporte vigente" son "plenamente" y les hacen "responsables" de la viabilidad económica del fútbol español.

"Nos hacen un buen halago diciendo que hemos conseguido de forma autónoma en estos últimos años el que el fútbol español sea sostenible económicamente y consideran que hay que seguir en esa línea y esas competencias tenemos", ha añadido Tebas, quien ha insistido en que LaLiga quiere que "todos los clubes sean viables", incluidos el FC Barcelona.

En este sentido, sobre la no inscripción inicial de Gavi ha explicado que "fue una medida cautelarísima, una medida cautelar inaudita a parte" y "sin" oír a "la otra parte". "A nosotros nos llega una resolución, un auto donde nos dicen que tenemos que inscribir a Gavi, el auto lo motiva, no profundamente, pero no tenemos la demanda del F.C. Barcelona ni nos hemos podido poner... Y una vez vista, claro que nos vamos a poner y creemos que el FC Barcelona no tiene razón", ha dicho a preguntas de los medios en rueda de prensa tras reunirse este miércoles en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Lo que pasa es que, bueno, hay que comprender que es complicado el último día del periodo de fichajes decir que no, no un no por cierto a que el jugador iba a seguir jugando sino a su contrato, que no hemos querido autorizar la renovación que venía a partir de septiembre de 2023... O sea, esos seis meses el jugador iba a jugar", ha añadido Tebas.