La directora ucraniana Maryna Gorbach retrata la guerra con Rusia en 'Klondike': "Necesitamos armas, tanques y apoyo"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La directora ucraniana Maryna Gorbach, que dirige la película "antibélica" 'Klondike, ha reivindicado que para que su país viva en "paz" necesitan "armas, tanques y apoyo militar" y ha recalcado que el actual conflicto con Rusia es "una lucha de civiles".

"El pueblo ucraniano lucha por defender su país. Mucha gente está muriendo y prácticamente todos los ucranianos hemos perdido a algún ser querido desde el 24 de febrero de 2022 por la guerra", ha lamentado, en una entrevista con Europa Press.

'Klondike', que se puede ver en Filmin, muestra la relación entre su país y Rusia, aunque está centrada especialmente en el inicio de la guerra del Dombás en 2014, y surge de la "preocupación" de Gorbach sobre los ucranianos que vivían allí. 'Klondike' basada en hechos reales gira en torno a un matrimonio que se enfrenta a la hostilidad de su territorio pero con la duda de abandonar su casa, que es bombardeada hasta en dos ocasiones por 'errores' de las fuerzas armadas invasoras.

"En 2016, aparecen noticias en la televisión sobre el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el que murieron casi 300 pasajeros y me doy cuenta de que no hay respuestas sobre ese error. No se sabe quién ha cometido esos crímenes y de repente los rusos aparecen en el Dombás y no sucede nada. Desde el extranjero nadie se preocupaba por eso", ha indicado.

Gorbach ha defendido que ha hecho un gran esfuerzo para dejar la violencia y los actos de guerra fuera de las imágenes. "He hecho una película antibélica y de ninguna manera pretende ensalzar la guerra o defenderla. No me he centrado en una estética de la guerra", ha explicado.

Durante la entrevista, la directora ha recordado que el pasado 24 de octubre estrenaron la película en Ucrania mientras eran bombardeados pero la gente decidió quedarse hasta el final, a pesar de poder acudir a los refugios. "No había electricidad, tuvimos que utilizar un generador para proyectar la película y debido a las bombas hubo un momento en el que se paró la proyección. En ese momento, se preguntó al público qué querían hacer y optaron por seguir hasta el final", ha rememorado.

Al inicio del rodaje, que se llevó a cabo en el verano de 2020, el objetivo de la cinta, según ha asegurado Gorbach, era que la Comunidad internacional supiera lo que estaba pasando en Ucrania, sin embargo, su estreno oficial en Sundance, en enero de 2022, impactó a los críticos y despertó comentarios en redes sociales y supuso un cambio respecto al léxico utilizado entre la relación de los dos países.

"Los críticos estaban en estado de 'shock'. A partir de ver la película, todos empezaron a emplear el término guerra y no conflicto local, como sucedía hasta entonces. Mi preocupación era luchar por el reconocimiento de que había una guerra con crímenes cometidos por los rusos", ha explicado.

Tras el inicio de la guerra en febrero, la directora cambió de parecer para trasladar al público el carácter del pueblo ucraniano y la belleza de su paisaje. "Espero que entiendan por qué no nos vamos de nuestro país y por qué estamos dispuestos a defender nuestra tierra", ha apuntado.

FALTA DE FINANCIACIÓN

'Klondike' ha sido candidata al Oscar por su país, aunque finalmente no ha accedido a la lista final, y durante su estreno en 2022 ha cosechado algunos premios como el Premio a Mejor Dirección en Sundance y en el Festival de Berlín logró recoger el Premio del Jurado Ecuménico.

Desde su estreno, la cinta ha recibido buenas críticas por parte de los festivales pero el inicio del proyecto fue difícil para Gorbach, que ha puesto de manifiesto que no recibió ningún tipo de ayuda de países europeos.

"Fue doloroso no tener ayuda. Además, cuando se desató en febrero la guerra, se oían las voces de los ucranianos pidiendo ayudas desde todas partes y eso reflejó muy bien lo que nosotros sentíamos durante el rodaje. Sentíamos que era muy importante esta película y por eso pedimos ayuda para sacarla adelante", ha comentado.

Finalmente, la película obtuvo la ayuda de Turquía y con la implicación del elenco, a pesar de las dificultades de rodar en plena pandemia y con una idea que rondaba al equipo, 'Klondike' pudo ver la luz. "Teníamos la sensación de que no podíamos posponer el rodaje porque no tendríamos tiempo más adelante para hacerlo. El momento era ese", ha subrayado.

"Tenemos un equipo muy potente y muy implicado que ama el cine y estaban muy centrados en el conflicto que trata la película. De alguna manera, eso también sirve para reflejar al mundo cómo somos los ucranianos. Cuando asumimos una responsabilidad, la llevamos adelante y hacemos todo lo necesario cuando es importante", ha sentenciado.