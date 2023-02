La Fiscalía de Roma investiga a un diputado de Hermanos de Italia por revelar información del caso Cospito

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La denuncia, presentada por el diputado del Partido Verde Angelo Bonelli, defiende que Donzelli reveló información confidencial durante un debate de la Comisión Antimafia en la Cámara de Diputados que no estaba "a disposición de los parlamentarios".

En concreto, Donzelli se refirió en la sesión a unas conversaciones que el anarquista, condenado a cadena perpetua, habría mantenido en prisión con varios capos italianos el 12 de enero, así como la visita de cuatro miembros del Partido Democrático a la prisión en la que está recluido.

"Mientras hablaba con los mafiosos, también se encontró con los parlamentarios Serracchiani, Verini, Lai y Orlando, quienes fueron a alentarlo en la batalla. Entonces yo quiero saber, señor presidente, si esta izquierda está del lado del Estado o de los terroristas con la mafia", aseguró Donzelli, también vicepresidente de la Comisión Parlamentaria para la Seguridad de la República.

La reacción de sus palabras provocó la suspensión de la sesión, tras lo que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, descartó "absolutamente" que hubiese una relación entre los representantes parlamentarios y el preso, según ha informado Rai News.

Donzelli ha asegurado este miércoles que no ha violado "ningún secreto", ya que pudo conocer la información por "un informe del Ministerio de Justicia". "No me dieron ningún documento confidencial", ha defendido.

Cospito, que cumple condena por un ataque contra un directivo empresarial en 2012 y un atentado en una comisaría de Policía en 2006, inició la huelga para pedir que no se cataloguen sus crímenes como terrorismo, ya que esto abre la puerta a un régimen penitenciario más duro equivalente al de los líderes de la mafia.

El Gobierno de Italia subrayó el martes que no dará ningún trato de favor a Cospito después de que haya sido trasladado de cárcel por su estado de salud. Su reivindicación se ha traducido también en protestas en las calles y las autoridades investigan la posible relación del caso con ataques a instalaciones diplomáticas de Italia en el extranjero.